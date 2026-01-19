Superintendência investiga acidente que matou trabalhador em Brumadinho

A Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais investiga um grave acidente de trabalho que resultou na morte de Thairone Nogueira dos Santos, trabalhador de 28 anos que morreu depois de ter a perna prensada por uma máquina em Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de sábado (17/1).

De acordo com a Superintendência, Thairone era um funcionário da Construtora Pontal, empresa terceirizada da mineradora Vale, e sofreu o acidente na região de Remanso, uma das áreas afetadas pelo rompimento da barragem B1, em Córrego do Feijão. O trabalhador chegou a ser resgatado, mas morreu a caminho do hospital.

As causas, possíveis falhas de segurança, utilização de equipamentos de proteção e as condições do local onde o funcionário estava serão apuradas pela Superintendência. Assim que a fiscalização for finalizada, os resultados serão divulgados.

De acordo com o Superintendente do Trabalho, Carlos Calazans, a fiscalização será feita no menor tempo possível para que todas as circunstâncias sejam esclarecidas. Ele também afirmou que não pode abrir mão do rigor quando o assunto é segurança do trabalho.

“É com muita tristeza que recebemos a informação sobre a morte de mais um trabalhador. Não podemos mais aceitar que pessoas saiam de suas casas para trabalhar e não retornem por falta de segurança, principalmente em um cenário onde a população convive com os traumas de uma das maiores tragédias da história recente" afirmou.

Calazans se refere ao desastre do rompimento da barragem B1, que resultou na morte de 272 pessoas na cidade seis anos atrás, em 25 de janeiro de 2019. Foram liberados aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos e, até o momento, não houve julgamento ou punição dos responsáveis pelo rompimento da barragem.

Investigação e registro

Em publicação nas redes sociais, a Construtora Pontal afirmou que o colaborador possuía todos os cursos e certificações exigidos para o exercício de sua função e utilizava integralmente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento do acidente.

“A Construtora Pontal reafirma seu compromisso com a segurança, a vida e o trabalho responsável, pautando suas operações pelo cumprimento rigoroso das normas técnicas e legais”, afirmou. A empresa também disse que, em respeito aos familiares, não irá divulgar mais detalhes.

Em nota, a Vale também se pronunciou e informou que lamenta profundamente o falecimento do trabalhador. A mineradora afirmou que acompanha a construtora contratada na assistência à família e que ambas as empresas deram início à investigação das causas do acidente.

Em conversa com o Estado de Minas, o presidente do Sindicato Metabase de Brumadinho, Agostinho José de Sales, afirmou que a entidade acompanha o caso e fez um encaminhamento junto ao Ministério Público do Trabalho para a investigação do caso, mas que a empresa ainda não compartilhou o boletim de ocorrência com o sindicato.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que ainda não foi acionada para acompanhar o caso. A Polícia Militar também não tem registros da ocorrência.