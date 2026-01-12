Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Quase 50 bairros de Brumadinho (MG) podem ficar sem água; veja lista

Vários locais do município podem ter intermitência no abastecimento a partir desta terça-feira (13/1). Veja a lista dos bairros atingidos

Melissa Souza
12/01/2026 08:29 - atualizado em 12/01/2026 08:56

Buritis pode ficar sem água nesta sexta-feira (21/3)
Casas com caixa d'água podem não sofrer impactos crédito: hippopx.com

Quarenta e sete bairros de Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (13/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a manhã de quarta devido a uma manutenção operacional programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?

  • Ana Maria de Souza
  • Aurora
  • Barroca
  • Bela Vista
  • Cachoeira de Santa Cruz
  • Carmo
  • Centro
  • Cidade Nova
  • Conceição de Itaguá
  • Dom Bosco
  • Estâncias dos Pinheiros
  • Estela Passos
  • Ficus
  • Grajaú
  • Inhotim
  • Ipiranga
  • Jardim América
  • Jardim Primavera
  • José Henriques
  • José Sales Barbosa
  • Jota
  • Lourdes
  • Nova Barroca
  • Pinheiros
  • Pio XII
  • Pires
  • Planalto
  • Pôr do Sol
  • Presidente
  • Primavera
  • Progresso
  • Progresso Casa Nossa
  • Regina Célia
  • Salgado Filho
  • Santa Cruz
  • Santa Efigênia
  • Santo Antônio
  • São Bento
  • São Conrado
  • São Judas Tadeu
  • São Sebastião
  • Serra Verde
  • Silva Prado
  • Soares
  • Sol Nascente
  • Vargião
  • Vargião II

