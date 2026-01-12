Quase 50 bairros de Brumadinho (MG) podem ficar sem água; veja lista

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Quarenta e sete bairros de Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (13/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a manhã de quarta devido a uma manutenção operacional programada.

Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?