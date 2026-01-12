Quase 50 bairros de Brumadinho (MG) podem ficar sem água; veja lista
Vários locais do município podem ter intermitência no abastecimento a partir desta terça-feira (13/1). Veja a lista dos bairros atingidos
compartilheSIGA
Quarenta e sete bairros de Brumadinho (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta terça-feira (13/1), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a manhã de quarta devido a uma manutenção operacional programada.
Segundo a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Quais bairros podem ser afetados?
- Ana Maria de Souza
- Aurora
- Barroca
- Bela Vista
- Cachoeira de Santa Cruz
- Carmo
- Centro
- Cidade Nova
- Conceição de Itaguá
- Dom Bosco
- Estâncias dos Pinheiros
- Estela Passos
- Ficus
- Grajaú
- Inhotim
- Ipiranga
- Jardim América
- Jardim Primavera
- José Henriques
- José Sales Barbosa
- Jota
- Lourdes
- Nova Barroca
- Pinheiros
- Pio XII
- Pires
- Planalto
- Pôr do Sol
- Presidente
- Primavera
- Progresso
- Progresso Casa Nossa
- Regina Célia
- Salgado Filho
- Santa Cruz
- Santa Efigênia
- Santo Antônio
- São Bento
- São Conrado
- São Judas Tadeu
- São Sebastião
- Serra Verde
- Silva Prado
- Soares
- Sol Nascente
- Vargião
- Vargião II