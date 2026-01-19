Assine
Homem é assassinado na frente de filho e esposa em Uberlândia

O homem tentou reagir ao ataque, mas foi atingido por vários disparos enquanto a esposa protegia o filho do casal

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
19/01/2026 16:45

Homem é assassinado na frente de filho e esposa em Uberlândia
Homem é assassinado na frente de filho e esposa em Uberlândia crédito: Reprodução/Sejusp

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros na frente da esposa e do filho em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, nesse domingo (18/1). O crime foi cometido na casa da vítima e três pessoas são procuradas.

O caso foi registrado durante a noite no Bairro Luizote de Freitas, zona oeste da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o trio estava encapuzado e invadiu o imóvel já atirando contra a vítima. O homem ainda tentou reagir, mas foi atingido por vários disparos enquanto a esposa se virou para a parede e permaneceu deitada com a criança do casal. Eles não foram atacados.

Os matadores fugiram sem levar nada. O homem ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A perícia recolheu cápsulas de munição no local e a Polícia Civil investiga o caso.

