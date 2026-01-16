Assine
Dupla presa em Uberlândia é suspeita de furtar R$ 12 milhões em joias em SP

A prisão aconteceu poucas horas depois do furto durante uma abordagem da Polícia Militar a um ônibus na BR-050, na cidade do Triângulo Mineiro

16/01/2026 14:56

Dois são presos em Uberlândia suspeitos de furto de R$ 12 mi em joias
Dois são presos em Uberlândia suspeitos de furto de R$ 12 mi em joias crédito: Divulgação/PCMG

Dois suspeitos de um furto em uma joalheria de Bebedouro (SP) foram presos nessa quinta-feira (15/1) em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. A dupla é investigada pelo crime que causou um prejuízo estimado em R$ 12 milhões.

Segundo a polícia, o grupo agiu durante a madrugada, ainda na quinta-feira, quando o shopping estava fechado. Os criminosos acessaram a joalheria pelo teto após escalarem uma estrutura vizinha. Do local, foram levados anéis, pulseiras, brincos e relógios de alto valor.

A prisão aconteceu poucas horas depois do furto durante uma abordagem da Polícia Militar a um ônibus na BR-050, em Uberlândia. O veículo seguia de Ribeirão Preto (SP) para Goiânia (GO).

Com os suspeitos, os policiais encontraram parte das joias furtadas. Eles foram encaminhados à Polícia Civil e devem ser transferidos para São Paulo.

A Polícia Civil também apura a possível ligação da dupla com outros crimes semelhantes em cidades paulistas.

