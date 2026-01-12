Assine
TRAMA GOLPISTA

Moraes dá 48 horas para Vara de Uberlândia recalcular pena de réu do 8/1

O ministro do STF avaliou descontos de 66 dias na pena do réu condenado a 17 anos após quebrar relógio de Dom João VI

Letícia Corrêa
Letícia Corrêa
Repórter
12/01/2026 19:11

Mecânico do interior de Goiás foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão
Mecânico do interior de Goiás foi condenado a 17 anos de prisão por sua participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 crédito: Reprodução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (12/1) o prazo de 48 horas para que a Vara de Execuções Penais de Uberlândia recalcule a pena, já com descontos validados pelo magistrado, de Antonio Cláudio Alves Ferreira, o homem que danificou o relógio de Dom João VI na invasão do 8 de janeiro. O mecânico foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os descontos de 66 dias foram analisados por Moraes em julho de 2025. Dos dias diminuídos, 62 são de trabalho e quatro por leitura da obra O Mulato, de Aluísio Azevedo.

O ministro também determinou à Vara que seja feita uma intimação à Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, com o intuito de comprovar a carga horária e a frequência escolar de Ferreira no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Encceja, além da quantidade de livros lidos por ele.

A ordem de recalcular o tempo de pena do réu já havia sido realizada por Moraes, mas foi enfatizada pelo magistrado, por acreditar que a Justiça mineira não executou a medida de forma correta. No documento atual, consta que Antonio trabalhou por 187 dias entre setembro de 2024 e abril de 2025 e apresenta a leitura de mais livros, como Memórias de Um Sargento de Milícias, Uma História de Amor e Laranja da China.

Condenação

O mecânico Antonio Cláudio Alves Ferreira, do interior de Goiás, foi flagrado por câmeras do Palácio do Planalto, durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, destruindo um relógio que foi presente da Corte Francesa para Dom João VI, confeccionado por Balthazar Martinot, relojoeiro do rei Luís XIV. A peça foi restaurada na Suíça e voltou para o Acervo da Presidência da República.

O réu foi condenado a 17 anos de prisão pelo STF por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

