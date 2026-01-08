8 de janeiro: trama golpista tem 23 presos, incluindo Bolsonaro

Neste 8 de janeiro, o Brasil marca três anos da trama golpista que abalou as instituições democráticas e levou à invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Desde 2023, o STF avançou no julgamento dos envolvidos e já condenou a maior parte dos denunciados.

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas por participação direta na trama golpista. Desse total, 29 já foram condenadas, duas tiveram as denúncias rejeitadas, duas foram absolvidas e uma ainda aguarda julgamento, caso do blogueiro Paulo Figueiredo.

Entre os condenados, 23 estão presos atualmente. Desses, 14 cumprem pena em regime fechado e nove estão em prisão domiciliar. Há ainda um condenado em regime aberto, o tenente-coronel Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração. Outros três condenados são considerados foragidos: Alexandre Ramagem, Reginaldo Vieira de Abreu e Carlos César Moretzsohn Rocha.

Além disso, duas pessoas ainda aguardam a formalização de acordos com o STF: Márcia Nunes de Resende Jr. e Ronald Ferreira de Araújo.

Prisões após o fim do processo

Apenas quatro réus foram presos após a conclusão definitiva dos julgamentos no STF. São eles os generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres.

Nesse grupo, apenas Augusto Heleno cumpre prisão domiciliar, após ser diagnosticado com Alzheimer. Os demais permanecem em unidades prisionais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em regime fechado desde novembro de 2025. Antes disso, ele cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, equipamento que tentou romper com o uso de um ferro de solda.

Prisões em massa após os atos

Logo após os ataques de 8 de janeiro de 2023, 243 pessoas foram presas em flagrante dentro dos prédios do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. No dia seguinte, outras 1.927 pessoas foram conduzidas à polícia. Dessas, 775 foram liberadas, enquanto 1.152 permaneceram presas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com balanços oficiais, o STF já responsabilizou 1.190 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos. Desse total, 638 foram julgadas e condenadas, enquanto 552 firmaram acordos com o Ministério Público Federal, com aplicação de penas alternativas.