Assine
overlay
Início Política
3 ANOS DO 8/1

8 de janeiro: trama golpista tem 23 presos, incluindo Bolsonaro

Três anos após os ataques às sedes dos Três Poderes, STF já condenou a maioria dos denunciados. Parte cumpre pena em regime fechado

Publicidade
Carregando...
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
08/01/2026 10:12

compartilhe

SIGA
x
Jair Bolsonaro também disse que as mensagens supostamente trocadas por Mauro Cid escancaram que
Bolsonaro foi um dos condenados pela tentativa de golpe crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Neste 8 de janeiro, o Brasil marca três anos da trama golpista que abalou as instituições democráticas e levou à invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Palácio do Planalto. Desde 2023, o STF avançou no julgamento dos envolvidos e já condenou a maior parte dos denunciados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas por participação direta na trama golpista. Desse total, 29 já foram condenadas, duas tiveram as denúncias rejeitadas, duas foram absolvidas e uma ainda aguarda julgamento, caso do blogueiro Paulo Figueiredo.

Entre os condenados, 23 estão presos atualmente. Desses, 14 cumprem pena em regime fechado e nove estão em prisão domiciliar. Há ainda um condenado em regime aberto, o tenente-coronel Mauro Cid, que firmou acordo de colaboração. Outros três condenados são considerados foragidos: Alexandre Ramagem, Reginaldo Vieira de Abreu e Carlos César Moretzsohn Rocha.

Leia Mais

Além disso, duas pessoas ainda aguardam a formalização de acordos com o STF: Márcia Nunes de Resende Jr. e Ronald Ferreira de Araújo.

Prisões após o fim do processo

Apenas quatro réus foram presos após a conclusão definitiva dos julgamentos no STF. São eles os generais da reserva Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres.

Nesse grupo, apenas Augusto Heleno cumpre prisão domiciliar, após ser diagnosticado com Alzheimer. Os demais permanecem em unidades prisionais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em regime fechado desde novembro de 2025. Antes disso, ele cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, equipamento que tentou romper com o uso de um ferro de solda.

Prisões em massa após os atos

Logo após os ataques de 8 de janeiro de 2023, 243 pessoas foram presas em flagrante dentro dos prédios do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. No dia seguinte, outras 1.927 pessoas foram conduzidas à polícia. Dessas, 775 foram liberadas, enquanto 1.152 permaneceram presas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com balanços oficiais, o STF já responsabilizou 1.190 pessoas por envolvimento nos atos antidemocráticos. Desse total, 638 foram julgadas e condenadas, enquanto 552 firmaram acordos com o Ministério Público Federal, com aplicação de penas alternativas.

Tópicos relacionados:

8-de-janeiro anderson-torres augusto-heleno bolsonaro condenados jair-bolsonaro presos stf supremo-tribunal-federal tentativa-de-golpe trama-golpista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay