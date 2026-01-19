Assine
TRAGÉDIA

Trabalhador rural morre após ser atingido por roçadeira acoplada a trator

Segundo a PM de Itapagipe, no Triângulo Mineiro, a vítima morreu no momento que realizava a manutenção no equipamento

19/01/2026 17:47

Trabalhador rural morre após ser atingido por roçadeira acoplada a trator
Trabalhador rural morre após ser atingido por roçadeira acoplada a trator no Triângulo Mineiro crédito: Prefeitura de Itapagipe/Divulgação

Um trabalhador rural, de 64 anos, foi encontrado morto por seu irmão embaixo de um trator na manhã desse domingo (18/1) em fazenda de Itapagipe (MG), no Triângulo Mineiro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMMG), Antônio Ferreira de Morais morreu no momento que realizava a manutenção em uma roçadeira que estava acoplada a um trator e suspensa, provisoriamente, por tocos de madeira.

No entanto, ainda conforme o registro policial, um dos suportes teria cedido e o equipamento caído sobre a vítima e causando a sua morte. Antônio foi encontrado pelo irmão depois que ele estranhou o fato dele não ido realizar a entrega de leite como de costume.

A morte da vítima foi constatada por equipe de Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou ao local momentos antes dos policiais militares.

Tópicos relacionados:

morte pmmg samu tragedia triangulo-mineiro

