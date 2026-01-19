Assine
FORAGIDO

PRF prende homem procurado por extorsão

Prisão ocorreu durante uma blitz de trânsito realizada na BR-381, em Sabará

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/01/2026 14:46

Fugitivo da justiça estava numa motocicleta que foi parada numa blitz
Fugitivo da justiça estava numa motocicleta que foi parada numa blitz crédito: PRF

Um homem de 29 anos procurado pela justiça mineira por crime de extorsão foi preso, nesse domingo (18/01), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma blitz, no quilômetro 450 da BR-381, próximo a Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da PRF, o foragido estava numa motocicleta Honda 150 Fun. Ao apresentar sua documentação, os policiais desconfiaram, por causa do nervosismo do homem.

O documento apresentado, na verdade, era de seu irmão. Ao verificarem o sobrenome, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto, em outro nome, cujo sobrenome e nomes dos pais coincidiam.

O motociclista era procurado, pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia, também na Grande BH. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sabará.

