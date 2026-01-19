PRF prende homem procurado por extorsão
Prisão ocorreu durante uma blitz de trânsito realizada na BR-381, em Sabará
compartilheSIGA
Um homem de 29 anos procurado pela justiça mineira por crime de extorsão foi preso, nesse domingo (18/01), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma blitz, no quilômetro 450 da BR-381, próximo a Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo informações da PRF, o foragido estava numa motocicleta Honda 150 Fun. Ao apresentar sua documentação, os policiais desconfiaram, por causa do nervosismo do homem.
O documento apresentado, na verdade, era de seu irmão. Ao verificarem o sobrenome, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto, em outro nome, cujo sobrenome e nomes dos pais coincidiam.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Detento foge de presídio de Uberlândia (MG) e mobiliza forças de segurança
- Suspeito de estuprar adolescente é preso pela Polícia Civil em Minas
- Polícia procura foragido suspeito de tentar matar ex-sogro na Grande BH
O motociclista era procurado, pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Santa Luzia, também na Grande BH. Foi dada voz de prisão e o suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Sabará.