PM mata três suspeitos de facção em Venda Nova

Uma operação da Polícia Militar terminou com três suspeitos mortos no sábado (17/1), no Bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a PM, entre os mortos estão um adolescente de 17 anos, um jovem de 18 anos e um terceiro suspeito ainda não identificado. A ação teve início depois da corporação receber denúncias anônimas de que criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) teriam assumido o controle do tráfico de drogas na região conhecida como “Sertãozinho”, portando armas de fogo.

Com base nas informações, os militares montaram uma operação e se posicionaram em possíveis rotas de fuga. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir e, durante a ação, houve troca de tiros.

De acordo com a PM, três indivíduos apontaram armas de fogo contra os militares, que reagiram. Os suspeitos foram baleados e, durante a ação, as armas caíram ao solo, dois revólveres calibre .38 e uma pistola, cujo modelo não foi informado.

Os feridos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Risoleta Neves, mas morreram na instituição médica.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos técnicos. Conforme a PM, os três suspeitos possuíam passagens por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, que seguirá com a investigação.