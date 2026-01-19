Assine
overlay
Início Gerais
TIROTEIO

PM mata três suspeitos de facção em Venda Nova

Militares receberam denúncias que grupo retomou tráfico de drogas e montou operação para prendê-los. Homens atiraram e foram mortos na troca de tiros

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
19/01/2026 10:02

compartilhe

SIGA
x
Mãe e filho seguem internados no Hospital Risoleta Neves
Operação da PM termina com três suspeitos mortos no Bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova crédito: Redes sociais

Uma operação da Polícia Militar terminou com três suspeitos mortos no sábado (17/1), no Bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a PM, entre os mortos estão um adolescente de 17 anos, um jovem de 18 anos e um terceiro suspeito ainda não identificado. A ação teve início depois da corporação receber denúncias anônimas de que criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) teriam assumido o controle do tráfico de drogas na região conhecida como “Sertãozinho”, portando armas de fogo.

Com base nas informações, os militares montaram uma operação e se posicionaram em possíveis rotas de fuga. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram fugir e, durante a ação, houve troca de tiros.

Leia Mais

De acordo com a PM, três indivíduos apontaram armas de fogo contra os militares, que reagiram. Os suspeitos foram baleados e, durante a ação, as armas caíram ao solo, dois revólveres calibre .38 e uma pistola, cujo modelo não foi informado.

Os feridos chegaram a ser socorridos e encaminhados ao Hospital Risoleta Neves, mas morreram na instituição médica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos técnicos. Conforme a PM, os três suspeitos possuíam passagens por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, que seguirá com a investigação.

Tópicos relacionados:

bh pm trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay