Suspeito de assassinar mineiros em SC é morto em troca de tiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 30 anos, considerado pela polícia como sendo de alta periculosidade e apontado como um dos integrantes da facção que sequestrou e matou três mineiros e um paulista - Bruno Máximo da Silva, de 28 anos; Daniel Luiz da Silveira, 28; Guilherme Macedo de Almeida, 20; e Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19 -, foi morto na manhã desta sexta-feira (16/1) na cidade de Navegantes (SC), depois de uma troca de tiros com a Polícia Civil.

Segundo o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Sequestros daquele estado, o homem já era procurado há algum tempo. “Estávamos no encalço dele já há algum tempo, uma vez que é responsável pelo sequestro e morte de várias pessoas, dentre elas a dos mineiros e do paulista em Biguaçu. Com ajuda da Delegacia de Itajaí, conseguimos a sua localização”.

Segundo o delegado, no momento da prisão, em uma casa no Bairro São Paulo, ele tentou reagir contra os policiais usando um revólver, sendo alvejado e vindo a falecer.

O criminoso, de 30 anos, era natural de São José, tinha dois mandados de prisão contra ele e é investigado em vários casos de sequestros e de homicídios na região da Grande Florianópolis, nos últimos meses, a mando de principal facção criminosa do Estado.

O homem tinha, também, diversos antecedentes criminais, incluindo condenações por homicídio e tráfico de drogas, tendo cumprido quase 10 anos de prisão.

Relembre o caso

Os quatro amigos estavam desaparecidos desde a madrugada de 28 de dezembro. Um vídeo mostra quando eles saem do apartamento onde moravam, ainda de madrugada, entre 4h e 4h30.

A partir daí, as famílias não tiveram mais contato via telefone como sempre acontecia. A falta de notícias levou os parentes a denunciarem o desaparecimento dos rapazes à Polícia Civil de Santa Catarina.

Os corpos dos quatro foram encontrados na manhã do último dia 3 em uma área de mata em Biguaçu. A informação foi repassada por populares à Polícia Militar catarinense.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Bruno e Daniel foram sepultados no dia 5 no Cemitério Luiz Smargiassi, em Guaxupé, Sul de Minas Gerais. Já Guilherme e Pedro Henrique foram enterrados no dia seguinte no Cemitério Municipal de Guaranésia, no Sudoeste do estado.