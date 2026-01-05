Corpos das quatro vítimas de chacina só chegarão a Guaranésia nesta terça

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Os corpos dos quatro amigos vítimas de uma chacina em Santa Catarina chegarão a Guaranésia (MG), no sudoeste do estado, somente no final da manhã desta terça-feira (6/1). Os corpos foram liberados na manhã desta segunda-feira, e serão, primeiro, levados para Mococa (SP), onde passarão a noite.

São três mineiros, Bruno Máximo da Silva, de 28 anos; Daniel Luiz da Silveira, 28; Guilherme Macedo de Almeida, 20; e um paulista, Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 18 anos.

A informação é de Sílvia Prado de Oliveira, mãe de Pedro Henrique Prado de Oliveira. “Uma funerária da cidade de Mococa foi contratada. Os corpos estão, agora de manhã, passando por um tratamento de conservação e serão levados para a sede paulista, em seguida. Chegando lá, será feito um trabalho de mumificação. Passarão a noite num freezer, para seguirem, na manhã desta terça, para Guaranésia”.

Os corpos serão velados, por duas horas, no Velório Municipal, que fica dentro do Cemitério Municipal, onde serão sepultados, em seguida. A cerimônia terá apenas duas horas e os caixões ficarão fechados.

O crime

Os rapazes estavam desaparecidos desde a madrugada de 28 de dezembro. Os corpos foram encontrados na manhã de ontem em uma área de mata na cidade de Biguaçu (SC), que é conhecida por ser um cemitério clandestino de uma facção criminosa.

Desde que Guilherme, Bruno, Daniel e Pedro foram dados como desaparecidos, a Polícia Civil de Santa Catarina, responsável pelas investigações, não tinha informações sobre o paradeiro dos jovens.

Os corpos foram encontrados a partir de uma informação recebida pela Polícia Militar de Santa Catarina. A informação era de que quatro corpos estavam semi-enterrados em uma área de mata. No local, os militares do Batalhão de Choque encontraram as vítimas e identificaram se tratar dos quatro desaparecidos. Os corpos das vítimas estavam amarrados e aparentemente mutilados.

Investigações

Devido ao local em que as vítimas foram encontradas, o inquérito, ficou a cargo da Delegacia de Polícia da Comarca de Biguaçu. Os responsáveis pela investigação vão apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. “A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos dos exames de necropsia e dos procedimentos formais de identificação das vítimas”, diz nota da corporação.