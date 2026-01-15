‘Dama do Crime’ é presa novamente em operação conjunta de MG e RJ

Uma operação conjunta das forças de segurança de Minas Gerais e do Rio de Janeiro resultou, nessa terça-feira (13/1), na prisão de Anne Cristina Casaes da Silveira, de 39 anos, conhecida como “Dama do Crime”. Considerada foragida da Justiça, ela foi localizada em Armação de Búzios (RJ).

A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), por meio da Agência Central de Inteligência, em parceria com a Subsecretaria de Inteligência do RJ, o 25º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro e o Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A prisão ocorreu depois do compartilhamento qualificado de informações de inteligência.

Segundo as investigações, Anne possui vinculação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e atuava como elo interestadual entre Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro, com papel estratégico na movimentação, ocultação e lavagem de capitais da organização. As autoridades apontam que ela integrava o núcleo financeiro da facção, responsável por sustentar economicamente atividades ilícitas.

A investigada acumula diversos inquéritos policiais, além de indiciamentos, registros de prisões e condenação criminal. Ao longo dos anos, teria envolvimento reiterado em estelionatos, com destaque para fraudes estruturadas contra seguradoras, especialmente relacionadas ao seguro DPVAT, além de falsificação e uso de documentos falsos, falsa identidade, associação criminosa e extorsão. Também é investigada por organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com as forças de segurança, Anne já foi alvo de prisões em flagrante, preventivas e temporárias, além de condenação com cumprimento de pena em regime semiaberto, o que reforça, segundo a polícia, a atuação reiterada e estruturada no meio criminoso.

A “Dama do Crime” foi casada com Júnior Gago, apontado como ex-chefe do tráfico do Comando Vermelho, que morreu na Bolívia, em 2023. O corpo dele e de outro homem foi encontrado em um veículo incendiado, em área de mata, na província de San Matías.

Histórico de prisões

Anne também foi alvo da Operação Reversus, deflagrada em julho de 2025 pela Polícia Civil de Mato Grosso, com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Agência Central de Inteligência da Sejusp-MG. A investigação teve como foco o combate à lavagem de dinheiro e a fraudes bancárias, visando desarticular o núcleo financeiro de uma organização criminosa.

Na ocasião, ela foi presa preventivamente em uma cobertura no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, onde morava. Segundo a Polícia Civil, Anne exercia papel central na articulação entre lideranças do CV em diferentes estados, atuando principalmente na comunicação interestadual e na lavagem de recursos oriundos do tráfico de drogas e de outras atividades ilícitas, com foco nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso.

A nova prisão ocorre no contexto do cumprimento de ordens judiciais e do avanço das investigações sobre a atuação interestadual do grupo criminoso. O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes.