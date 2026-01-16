Assine
MG: polícia lança operação de combate a crimes de trânsito; saiba onde é

Direção perigosa, manobras ilegais de motos e ocultação de provas estão entre os crimes mais registrados pela Polícia Civil de Ipatinga (MG), no Vale do Aço

Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
16/01/2026 10:39

Polícia Civil pretende agir com rigor contra infratores das leis de trânsito
O crescimento de crimes de trânsito, como direção perigosa em via pública, divulgação de manobras ilegais em redes sociais e tentativa de ocultação de provas fez a Polícia Civil de Ipatinga (MG), no Vale do Aço, deflagrar a Operação Sinal Vermelho, nesta sexta-feira (16/1).

Vários inquéritos foram instaurados e cinco pessoas devem ser indiciadas por aqueles tipos de crimes. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Ipatinga e Santana do Paraíso, com o recolhimento de documentos, aparelhos eletrônicos e materiais considerados relevantes para a investigação.

A investigação teve início após a circulação de um vídeo que mostrava um motociclista conduzindo em alta velocidade na BR-381, próximo a um shopping. Ele realizava manobras arriscadas em apenas uma roda, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

Com o crescimento de divulgação das imagens nas redes sociais e o avanço das apurações, a Polícia Civil identificou que os envolvidos passaram a adotar medidas para dificultar a responsabilização criminal.

Entre as artimanhas utilizadas pelos infratores estão a repintura das motocicletas para descaracterização, exclusão de conteúdos digitais, tentativa de transferência fraudulenta de propriedade para outro estado e ocultação do veículo — práticas interpretadas como indícios de destruição e ocultação de provas.

A expectativa dos policiais é que a partir do lançamento da operação, o número de crimes registros triplique. 

