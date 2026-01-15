Motorista suspeito de jogar carro e matar motociclista é preso em Minas
Acidente ocorreu na noite de terça-feira em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e polícia descobriu que houve uma briga de trânsito
Um motorista de 47 anos, apontado como responsável pela morte do entregador Pedro Henrique Luiz Rodrigues, de 29, na noite dessa terça-feira (13/1) em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, foi preso e teve o flagrante ratificado pela Polícia Civil.
O acidente ocorreu na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Bairro Ipanema. O motorista, segundo imagens de um vídeo obtido pela Polícia Civil, jogou o carro contra o motociclista e este bateu numa placa de sinalização e foi para em cima do canteiro central da via.
O motorista foi preso pela Polícia Militar e foi conduzido à Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de homicídio culposo, evasão do local do acidente e adulteração de sinal identificador de veículo, o que está previsto no artigo 311 do Código Penal.
A novidade nesse caso, segundo informações da Polícia Civil, é que antes de acontecer o acidente, do motorista ter jogado o carro contra o motociclista, houve uma briga de trânsito entre os dois.
Além de ter a prisão em flagrante ratificada, o motorista foi levado para o sistema prisional. O veículo foi apreendido em razão da verificação de indícios de possível adulteração da placa e de outros elementos de identificação. As investigações prosseguem.
O que aconteceu
O incidente ocorreu na noite da última terça-feira (13/1). Depois de ser colocado para fora da pista, o motociclista Pedro Henrique sofreu uma parada cardiorrespiratória.
Os bombeiros chegaram a fazer manobras de ressuscitação até a chegada do Samu, quando o médico da viatura assumiu o controle da situação e atestou o óbito.
Imagens capturadas por uma câmera de vídeo, obtidas pela Polícia Militar, mostram o momento em que o motociclista leva uma fechada de um carro, estilo SUV, é abalroado e jogado para fora da pista, à esquerda, quando caiu e foi parar no canteiro central da avenida. O motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro, segundo a PM.
O irmão de Pedro, Joel Júnior Rodrigues, chegou ao local desesperado e pediu à polícia que fizesse uma investigação e que encontrasse o responsável pela morte do irmão.
“Pedro era a uma pessoa trabalhadora e honesta. Por trás de um acidente assim há uma família que busca respostas. Que as pessoas pensem melhor no trânsito e que essa profissão seja mais valorizada”, diz Joel. O sepultamento aconteceu na tarde dessa quarta-feira.