Comerciante é preso em flagrante vendendo cerveja para adolescente
Homem, ao ser detido, ainda ameaçou adolescente na frente dos policiais militares; jovem confirmou a compra da bebida
Um comerciante de 32 anos foi preso em flagrante por vender cerveja a um adolescente de 16 anos, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, durante o fim de semana.
A Polícia Militar foi acionada devido a perturbação do sossego e direção perigosa em um bar no Bairro Caramuru. No local, enquanto verificavam a denúncia, os militares flagraram o menor consumindo uma lata de cerveja na porta do estabelecimento.
O jovem confirmou que comprou a bebida por R$ 7 e que não foi solicitado documento por parte do dono do bar.
Apontado como responsável pela venda, o proprietário reagiu ameaçando o adolescente na frente dos policiais. Ele foi detido pela venda de bebida a menor e pela ameaça.
O adolescente foi encaminhado à delegacia sob acompanhamento do Conselho Tutelar. A cerveja foi apreendida como prova.