Comerciante é preso em flagrante vendendo cerveja para adolescente

Homem, ao ser detido, ainda ameaçou adolescente na frente dos policiais militares; jovem confirmou a compra da bebida

Vinicius Lemos - Especial para o EM
19/01/2026 21:42

Polícia Militar prendeu comerciante em flagrante
Polícia Militar prendeu comerciante em flagrante crédito: divulgação/PMMG

Um comerciante de 32 anos foi preso em flagrante por vender cerveja a um adolescente de 16 anos, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, durante o fim de semana.

A Polícia Militar foi acionada devido a perturbação do sossego e direção perigosa em um bar no Bairro Caramuru. No local, enquanto verificavam a denúncia, os militares flagraram o menor consumindo uma lata de cerveja na porta do estabelecimento.

O jovem confirmou que comprou a bebida por R$ 7 e que não foi solicitado documento por parte do dono do bar.

Apontado como responsável pela venda, o proprietário reagiu ameaçando o adolescente na frente dos policiais. Ele foi detido pela venda de bebida a menor e pela ameaça.

O adolescente foi encaminhado à delegacia sob acompanhamento do Conselho Tutelar. A cerveja foi apreendida como prova.

