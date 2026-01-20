Assine
GRANDES EMOÇÕES

Grávida procura ajuda e bebê nasce em ambulância na BR-040, em Minas

Oitava filha de casal nasceu em uma ambulância a caminho de um hospital de João Pinheiro (MG), no Noroeste de Minas

Giovanna de Souza
20/01/2026 16:41 - atualizado em 20/01/2026 17:09

A bebê Kemilly Eloisa nasceu dentro de uma ambulância a caminho do hospital, na BR-040
A bebê Kemilly Eloisa nasceu dentro de uma ambulância a caminho do hospital, na BR-040.

O turno da noite da equipe do posto de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) na BR-040, na altura de João Pinheiro (MG), no Noroeste do estado, viveu uma experiência diferente de trabalho na noite de domingo (18/1). Isto porque uma mãe grávida sentiu as contrações do parto e deu à luz dentro de uma ambulância.

Segundo a Via Cristais, concessionária que administra o trecho entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO), a família da dona de casa Marinalva de Lima, de 42 anos, e do trabalhador rural Wesley da Silva, de 36, estava hospedada no distrito de Luislândia do Oeste, em João Pinheiro, quando precisou de atendimento médico.

A gestante recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada ao Hospital Municipal de João Pinheiro, mas a bebê Kemilly Eloisa não quis esperar. Conforme os registros, Marinalva entrou em trabalho ainda na ambulância, por volta de 23h, e a oitava filha do casal nasceu.

“Nunca tinha tido uma experiência assim, de dar à luz em uma ambulância. Não sei nem como explicar direito o que senti no momento, é muita coisa ao mesmo tempo”, relatou a mãe.

Conforme relato do médico responsável pelo parto, Geraldo Cardoso, o parto transcorreu tranquilamente e o bebê nasceu saudável. “Chegamos ao hospital com a recém-nascida em excelente estado de saúde, super alerta. Foi uma bênção. Só desejo tudo de bom para a bebê e fico feliz por ter sido úteis para aquela mãe e para aquela criança”, relatou.

