AJUDA DA PM

Bebê nasce dentro de carro em avenida de BH a caminho do hospital

Policiais militares realizaram um parto de emergência na Avenida Pedro II, na Região Noroeste da capital, neste domingo (11/1)

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/01/2026 20:50

A bebê Ester nasceu dentro de um carro na Avenida Pedro II, em Belo Horizonte, neste domingo (11/1), com a ajuda da PM crédito: PMMG/Divulgação

A Polícia Militar (PM) realizou um parto de emergência na tarde deste domingo (11/1) em plena Avenida Pedro II, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com o cabo Tales, os militares foram acionados por um casal durante um patrulhamento na região. Eles foram informados que a mulher encontrava-se em trabalho de parto e iniciaram a escolta do carro em direção à Santa Casa de BH.

Durante o trajeto, o carro do casal teve uma falha mecânica e não pôde prosseguir. Como os policiais estavam de moto, pararam um carro na avenida e pediram ao motorista que levasse o casal, que prontamente aceitou ajudar.

No entanto, o trabalho de parto estava em uma fase avançada e os policiais auxiliaram no parto de Ester, que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço.

Rapidamente, eles seguiram até o hospital, onde a mãe e a bebê receberam atendimento médico especializado. Ambas apresentaram um quadro estável depois de atendidas.

