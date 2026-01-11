Bebê nasce dentro de carro em avenida de BH a caminho do hospital
Policiais militares realizaram um parto de emergência na Avenida Pedro II, na Região Noroeste da capital, neste domingo (11/1)
A Polícia Militar (PM) realizou um parto de emergência na tarde deste domingo (11/1) em plena Avenida Pedro II, na Região Noroeste de Belo Horizonte.
De acordo com o cabo Tales, os militares foram acionados por um casal durante um patrulhamento na região. Eles foram informados que a mulher encontrava-se em trabalho de parto e iniciaram a escolta do carro em direção à Santa Casa de BH.
Durante o trajeto, o carro do casal teve uma falha mecânica e não pôde prosseguir. Como os policiais estavam de moto, pararam um carro na avenida e pediram ao motorista que levasse o casal, que prontamente aceitou ajudar.
No entanto, o trabalho de parto estava em uma fase avançada e os policiais auxiliaram no parto de Ester, que nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço.
Rapidamente, eles seguiram até o hospital, onde a mãe e a bebê receberam atendimento médico especializado. Ambas apresentaram um quadro estável depois de atendidas.