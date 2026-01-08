Como é a manobra que todos pais precisam saber quando um bebê engasga

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Uma ação rápida e heroica de um policial militar salvou a vida de uma criança de apenas 2 anos na tarde dessa quinta-feira (7/1), no Centro de Diogo de Vasconcelos, na Zona da Mata mineira. Uma mulher de 51 anos, responsável pela criança, chegou em desespero ao quartel da Polícia Militar, acompanhada de outro homem, pedindo socorro urgente. O menino estava inconsciente, com o corpo mole e secreção amarelada saindo pela boca e nariz.

O policial iniciou imediatamente manobras de primeiros socorros e, enquanto aplicava as técnicas de desengasgo, correu a pé com a criança nos braços em direção a uma policlínica próxima, a cerca de 500 metros de distância. No caminho, um motorista ofereceu carona, acelerando o traslado. Ao chegar à unidade de saúde, o menino recuperou a consciência e começou a chorar novamente, sinal de que estava se recuperando.

Exames médicos revelaram que a criança sofreu uma crise epilética desencadeada pelo engasgamento com a própria secreção. Os profissionais de saúde destacaram que as manobras realizadas pelo policial foram decisivas para salvar a vida do menino, que agora está em condição estável.

A manobra de desengasgo mais conhecida e utilizada é a Manobra de Heimlich. É uma técnica de primeiros socorros que utiliza compressões abdominais para remover um objeto que está bloqueando a passagem do ar para os pulmões. Quando um bebê engasga, é crucial agir rápido e com calma. Abaixo está o passo a passo da manobra para desengasgar um bebê (menor de 1 ano), baseado em diretrizes de primeiros socorros, como as da Cruz Vermelha e da Sociedade Brasileira de Pediatria:

A importância da manobra de desengasgo: um conhecimento essencial para todos os pais

Casos como esse reforçam o quanto situações de engasgo em crianças pequenas são comuns e podem acontecer de forma inesperada — seja com alimentos, objetos ou até secreções. O engasgo é uma das principais causas de acidentes graves em crianças menores de 3 anos, e uma resposta rápida nos primeiros minutos pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

Por isso, todos os pais, mães e cuidadores precisam aprender as manobras de desengasgo, como a Manobra de Heimlich adaptada para crianças. Esse procedimento simples, quando feito corretamente, expulsa o corpo estranho das vias aéreas, restaurando a respiração. Estudos e orientações de entidades como a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), o SAMU e a American Heart Association (AHA) destacam que o treinamento de responsáveis reduz drasticamente os riscos e aumenta as chances de sobrevivência.

Para crianças acima de 1 ano (como no caso dessa criança de 2 anos), as diretrizes mais recentes recomendam:



Alternar 5 pancadas firmes nas costas (entre as escápulas) com 5 compressões abdominais : posicione o punho acima do umbigo e abaixo do esterno, comprimindo para dentro e para cima).



Recomendações importantes:



Sempre ligue para o SAMU (192) ao primeiro sinal de emergência. Busque cursos de primeiros socorros pediátricos oferecidos por bombeiros, Cruz Vermelha ou hospitais. Nunca ofereça água, comida ou sacuda a criança de cabeça para baixo — isso pode piorar a obstrução.

Aprender essa técnica não leva muito tempo, mas pode salvar a vida do seu filho ou de outra criança. Histórias como a de Diogo de Vasconcelos mostram que segundos contam e que um conhecimento básico pode ser o maior ato de amor de um pai ou mãe.

Dicas importantes:



Mantenha a calma: A tranquilidade ajuda a executar as manobras corretamente.

Não tente remover o objeto com os dedos: Isso pode empurrar o objeto ainda mais para dentro da garganta.

Procure ajuda médica mesmo após desengasgar: O bebê precisa ser avaliado para garantir que não há lesões ou complicações.

Faça um curso de primeiros socorros: Aprender com profissionais (como bombeiros ou Cruz Vermelha) aumenta a confiança e eficácia em emergências.