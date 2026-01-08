Assine
SUSTO!

Vídeo: criança de 2 anos engasgada é salva por policial militar em MG

Menino foi socorrido no centro de Diogo de Vasconcelos (MG), na Zona da Mata, depois de manobras de primeiros socorros

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
08/01/2026 08:09 - atualizado em 08/01/2026 08:16

Criança foi salva por um PM, que além de realizar os primeiros socorros, levou o menino a uma policlínica
Criança foi salva por um PM, que além de realizar os primeiros socorros, levou o menino a uma policlínica crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma criança de 2 anos que estava engasgada foi salva por um policial militar na tarde dessa quarta-feira (7/1), no centro de Diogo de Vasconcelos (MG), na Zona da Mata.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a ocorrência começou quando a responsável pela criança, uma mulher de 51 anos, chegou em desespero ao quartel da corporação, acompanhada de um homem, pedindo ajuda.

O menino estava inconsciente, com o corpo desfalecido, e apresentava secreção amarelada pela boca e pelo nariz. A mulher relatou que a criança havia se engasgado.

Diante da gravidade da situação e da obstrução das vias aéreas, o policial iniciou imediatamente as manobras de primeiros socorros enquanto se deslocava a pé até uma policlínica localizada a cerca de 500 metros do quartel. Durante o trajeto, um homem ofereceu carona, o que agilizou o atendimento.

Ao chegar à unidade de saúde, a criança recuperou a consciência e voltou a chorar. Depois de avaliação médica, o hospital informou que o menino sofreu uma crise epiléptica provocada por engasgamento com a própria secreção e que as manobras realizadas pelo militar foram fundamentais para salvar a vida da criança.

O BO foi registrado para conhecimento e o estado de saúde do menino é considerado estável.

