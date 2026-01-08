Vídeo: criança de 2 anos engasgada é salva por policial militar em MG

Uma criança de 2 anos que estava engasgada foi salva por um policial militar na tarde dessa quarta-feira (7/1), no centro de Diogo de Vasconcelos (MG), na Zona da Mata.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a ocorrência começou quando a responsável pela criança, uma mulher de 51 anos, chegou em desespero ao quartel da corporação, acompanhada de um homem, pedindo ajuda.

O menino estava inconsciente, com o corpo desfalecido, e apresentava secreção amarelada pela boca e pelo nariz. A mulher relatou que a criança havia se engasgado.

Diante da gravidade da situação e da obstrução das vias aéreas, o policial iniciou imediatamente as manobras de primeiros socorros enquanto se deslocava a pé até uma policlínica localizada a cerca de 500 metros do quartel. Durante o trajeto, um homem ofereceu carona, o que agilizou o atendimento.

Ao chegar à unidade de saúde, a criança recuperou a consciência e voltou a chorar. Depois de avaliação médica, o hospital informou que o menino sofreu uma crise epiléptica provocada por engasgamento com a própria secreção e que as manobras realizadas pelo militar foram fundamentais para salvar a vida da criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O BO foi registrado para conhecimento e o estado de saúde do menino é considerado estável.