EMERGÊNCIA

Acidentes domésticos: o que evitar e como agir?

Em emergências domésticas a aplicação rápida e correta dos primeiros socorros pode ser decisiva

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
16/09/2025 14:08

Acidente doméstico; homem com dor na perna
Ter conhecimento inicial de primeiros socorros é essencial crédito: Freepik

Agir rapidamente em casos de acidentes domésticos pode ser determinante para preservar vidas e reduzir sequelas. A professora Jussara Lisboa, coordenadora do curso de Enfermagem da Cruzeiro do Sul Virtual, reforça a importância de ter noções básicas de primeiros socorros e orienta sobre como se preparar para os incidentes mais comuns.

"Ter conhecimento inicial de primeiros socorros é essencial, pois saber como agir diante de uma emergência pode evitar complicações graves, reduzir riscos de morte e minimizar possíveis sequelas. Esse preparo básico oferece mais segurança para lidar com situações inesperadas dentro de casa", afirma a docente.

Os três acidentes domésticos mais comuns

Segundo a especialista, as famílias devem estar preparadas para lidar imediatamente com três tipos de acidentes domésticos frequentes:

  1. Queimaduras: podem ocorrer com líquidos quentes, vapores ou objetos térmicos. A ação imediata é resfriar a área com água corrente fria. 

  2. Hemorragias: geralmente provocadas por cortes com objetos afiados. A prioridade é estancar o sangramento por meio de compressão direta.

  3. Engasgos: especialmente perigosos em crianças e idosos. A manobra de Heimlich é crucial para desobstruir as vias aéreas.

"Estar preparado para lidar com essas situações pode fazer toda a diferença até que o socorro profissional chegue", ressalta Jussara.

Kit de primeiros socorros: o que ter e o que evitar? 

Para montar um kit doméstico eficiente, a docente recomenda incluir:

  • Higiene e Antissepsia: soro fisiológico, álcool 70%, antissépticos tópicos e água oxigenada.

  • Curativos: adesivos de vários tamanhos, gazes estéreis, esparadrapo, ataduras e faixas elásticas.

  • Instrumentos: tesoura sem ponta, pinça, termômetro, luvas descartáveis, máscaras, bolsa térmica de gel e um manual de primeiros socorros.

Em contrapartida, a especialista alerta sobre erros comuns. "É fundamental evitar o uso de produtos não esterilizados, medicamentos sem orientação médica ou a aplicação de substâncias caseiras em ferimentos, pois isso pode agravar a situação", adverte.

Quando chamar a emergência?

A especialista enfatiza que, em emergências domésticas, a aplicação rápida e correta dos primeiros socorros pode ser decisiva. Isso inclui casos como quedas com fraturas, cortes profundos, queimaduras, engasgos, crises alérgicas, convulsões e paradas cardiorrespiratórias.

No entanto, é igualmente importante reconhecer o momento de acionar o serviço de emergência: Samu (192) ou Bombeiros (193). A ligação deve ser feita imediatamente quando:

  • A vítima está inconsciente ou não responde aos estímulos
  • Há dificuldade respiratória intensa ou sinais de asfixia
  • O sangramento é abundante e não estanca com compressão
  • A queimadura é extensa, profunda ou envolve face/genitais
  • Há suspeita de fratura exposta ou trauma craniano
  • A pessoa apresenta dor intensa no peito, sinais de infarto ou AVC (como paralisia facial, dificuldade de fala ou perda de força)
  • A vítima está em convulsão prolongada ou repetitiva
  • Há reação alérgica grave com inchaço, falta de ar ou queda de pressão

"Nessas situações, tentar resolver sozinho pode colocar a vida da pessoa em risco. O ideal é manter a calma, aplicar os primeiros socorros básicos e chamar ajuda profissional imediatamente, informando com clareza o que está acontecendo e seguindo as orientações dos atendentes."

