Acidentes domésticos com crianças crescem 21% nas férias de julho

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou, em julho de 2023, 5.679 procedimentos ambulatoriais e 4.565 procedimentos hospitalares para acidentes domésticos em crianças de 0 a 9 anos. No mesmo período de 2024, foram registrados 7.746 atendimentos ambulatoriais e 4.658 procedimentos hospitalares, um aumento de 21%. “Os dados de procedimentos ambulatoriais e hospitalares não se referem ao número de pessoas atendidas, mas ao número de registros realizados”, ressalta a pasta.

Segundo informações do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), também do Ministério da Saúde, no período de 2023 a 2024, foram registrados 1.548 óbitos de crianças por acidentes domésticos no Brasil. Quedas (82 mortes), e exposição a forças mecânicas inanimadas (53) estão entre os principais registros.

Para que as crianças aproveitem as férias com segurança, é importante que os pais observem cada ambiente da casa com atenção, pontua o presidente da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico (SBTO), Robinson Esteves. “As quedas representam a principal causa de fraturas e lesões musculoesqueléticas em crianças durante as férias. Por isso, é essencial que os responsáveis redobrem a atenção com escadas, móveis soltos, camas altas e brinquedos espalhados pelo chão.”

Segundo o ortopedista, adaptar o ambiente doméstico é uma das medidas mais eficazes para evitar acidentes. “Fixar prateleiras, colocar redes de proteção em janelas e escadas, usar tapetes antiderrapantes e deixar os brinquedos organizados ajudam a reduzir significativamente o risco de quedas e batidas”, destaca.

A prática de atividades físicas também deve ser supervisionada, mesmo dentro de casa. “Crianças pulando em sofás, camas ou escorregando no chão molhado podem sofrer ferimentos sérios. O uso de equipamentos como bicicletas, patinetes e skates também deve ser feito com uso de proteção adequada e em locais seguros”, recomenda.

“A supervisão de um adulto e um ambiente preparado são fundamentais para evitar acidentes. Com pequenos cuidados, as férias podem ser aproveitadas do jeito que devem ser: com tranquilidade, alegria e segurança.”