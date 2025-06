Cozinha: como evitar acidentes nas mãos?

Picar cebola, abrir uma embalagem, cortar um pão... Tarefas corriqueiras do dia a dia, mas que, se feitas na pressa ou sem a devida atenção, podem acabar em um acidente doméstico sério. Cortes com facas e outros objetos afiados estão entre as principais causas de lesões nas mãos dentro de casa. E mais do que pequenos ferimentos, em muitos casos esses acidentes podem até exigir cirurgia e um longo processo de reabilitação.

Um exemplo dessa situação foi transmitido no programa MasterChef britânico, em 2024, quando uma participante cortou o dedo durante a prova e recebeu ajuda para estancar o sangramento com um pano. “Lamento dizer que você arrancou a ponta do dedo e isso significa que você terá que ir ao médico resolver isso”, disse-lhe o apresentador.

Dependendo da profundidade e da localização, cortes nas mãos podem causar consequências graves. “Um corte mais superficial pode ser apenas incômodo, mas lesões moderadas ou profundas podem atingir nervos, tendões, ligamentos, vasos sanguíneos e até ossos, comprometendo o movimento dos dedos e a sensibilidade da mão”, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Rui Barros.

Além disso, ferimentos abertos são porta de entrada para bactérias, podendo causar infecções locais ou até sistêmicas, se não tratadas adequadamente.

Em casos de acidentes na cozinha, causados por facas ou outros utensílios perfurocortantes, o primeiro passo é lavar a região com água corrente. Depois, o ideal é pressionar bem o local com um pano limpo ou gaze. “Dificuldade para a movimentação dos dedos, alteração da sensibilidade ou sangramentos que não param pode indicar lesões de estruturas importantes e a procura por atendimento especializado é necessário”, alerta o especialista.

Prevenção

Garantir a segurança ao manusear facas é fundamental para evitar acidentes na cozinha. Cuidados simples, como utilizar facas adequadas para cada tipo de alimento, cortar sempre longe do corpo e usar uma tábua firme e estável, fazem toda a diferença no dia a dia. “Nunca use a palma da mão como apoio para cortar alimentos e mantenha os dedos da mão que segura o alimento dobrados, formando uma espécie de ‘garra’. Isso reduz o risco de cortes acidentais”, reforça.

Além dessas medidas, é importante manter o ambiente sempre limpo e organizado para evitar tropeços, quedas e cortes acidentais. “As mãos são fundamentais para quase tudo que fazemos, mas só percebemos o quanto são essenciais quando sofremos uma lesão. Por isso, todo cuidado é pouco. Prevenir acidentes é sempre o melhor caminho para preservar a autonomia e a qualidade de vida”, afirma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia