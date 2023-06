Muita gente tem medo de usar objetos corriqueiros. Veja se é o seu caso

699

Por receio de usar a panela de pressão, muita gente deixa de cozinhar feijão (foto: Beto Magalhaes/EM/D.A Press)





Não precisa ter vergonha de falar, existem vários objetos rotineiros que você já teve ou tem medo de usar, seja devido a algum acontecimento traumático com outra pessoa, seja pela dificuldade de manusear o equipamento ou se ele tem alguma particularidade, como alta temperatura, em que o mal uso pode acarretar consequências.





Pensando nisso, Liu Yang, head de marketing de utensílios domésticos Gaabor, preparou uma lista com 10 itens básicos que, com certeza, você já teve medo de usar.





Panela de pressão:

Seja pelo medo de a panela explodir ou por não saber como abri-la, esse utensílio é o terror de muitas pessoas na hora de cozinhar. Observando esse comportamento, foi reinventado um aparelho, incluindo uma trava de segurança, facilitando a abertura da tampa. Vai ficar mais fácil cozinhar feijão, pode confiar.





Liquidificador:

Tanto pelo barulho quanto pela potência do objeto, o liquidificador já foi a assombração de muitas crianças em vários lares ao redor do mundo. Mas a tecnologia chegou para ajudar, e equipamentos mais silenciosos e com uma segurança maior já estão presentes no mercado.





Curvex:

Por ser um objeto para ser usado em uma das partes mais sensíveis do corpo, o olho, ele está sempre envolvido em polêmicas. O curvex tem por objetivo deixar os cílios mais curvados, porém ele é um tanto perigoso caso seja utilizado de forma errada. Já houve casos em que a pessoa machucou os olhos ou perdeu parte dos cílios.





Secador e chapinha:

Dois objetos extremamente indispensáveis para os vaidosos de plantão, chapinha e secador; porém, ambos transmitem ondas de calor e isso dá um certo medo de usar. Milhares de pessoas já se feriram com esses objetos, seja queimando o próprio cabelo, partes do corpo, ou até objetos como cama, penteadeira, etc. É preciso ter cuidado ao utilizar esses objetos, portanto nada de deixá-los na tomada, sempre colocá-los em superfícies resistentes ao calor e ficar atento às partes do corpo.





Batedeira:

Quem nunca, quando a mãe estava fazendo um bolo, fugiu da cozinha por causa do barulho da batedeira? Sim, muitas pessoas, nós sabemos! Mas algumas batedeiras atualmente são mais silenciosas, mais fáceis de manusear e com uma agilidade maior. Sendo assim, não tem motivo para ter medo.





Chuveiro:

Chega o inverno, precisamos colocar o chuveiro no “pelando” de quente, pode confessar que dá um medinho de se queimar ou tomar um choque.





Ventilador:

Um medo peculiar, porém comum, é do ventilador. Há quem tema que a grade de proteção estoure e saia cortando tudo por aí, ou que pegue fogo durante a noite (o que já aconteceu algumas vezes). Mas, atualmente, existem os inofensivos ventiladores de mão, que você pode colocar na mesa do seu escritório para se refrescar. Ajuda bastante.





Aquecedor:

Existem casos de alguns aquecedores que explodiram e causaram incêndios. Por mais que sejam incomuns, acabam causando trauma e medo em várias pessoas que utilizam o equipamento. Então preste atenção no seu equipamento, verifique se está tudo ok e se a marca do aparelho é de confiança.





Carregador de celular:

Acredite ou não, muitas pessoas têm medo do carregador de celular, principalmente durante a noite. Há casos assustadores, como carregadores que explodiram enquanto a pessoa dormia, provocando pequenos incêndios, resultando em algumas lesões permanentes. Para evitar essas situações, certifique-se de esteja usando o carregador original do seu aparelho e que ele esteja totalmente encapado.