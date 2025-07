Traumas oculares: o que fazer em caso de emergência?

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Acidentes oculares estão entre os principais motivos de atendimentos emergenciais em oftalmologia, podendo resultar em pequenas irritações a até danos permanentes à visão. Embora muitos associem esse tipo de trauma a ambientes industriais, a verdade é que grande parte dos acidentes oculares acontece dentro de casa.



“Produtos de limpeza que respingam, manipulação de objetos pontiagudos, gordura quente e até brinquedos infantis estão entre os vilões mais frequentes nos acidentes domésticos, podendo causar complicações graves como queimaduras químicas, perfurações da córnea, descolamento de retina, inflamações intensas e até perda permanente da visão, dependendo da extensão e da gravidade da lesão”, alerta o coordenador do Serviço de Urgência 24h do Oculare - Hospital de Oftalmologia, Rodrigo Hofman.





No ambiente de trabalho, os riscos costumam envolver ferramentas elétricas, máquinas industriais, exposição a substâncias químicas ou partículas em suspensão. “Em atividades profissionais, o não uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como óculos de segurança, ainda é uma das principais causas de acidentes que poderiam ser facilmente evitados”, explica o especialista.

De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), entre 2012 e 2022 foram registradas 166.310 lesões oculares relacionadas ao trabalho no Brasil, representando cerca de 3% de todos os acidentes ocupacionais no período. A maioria dos casos envolve homens adultos, especialmente em atividades industriais, da construção civil e agricultura.





O que fazer?



Rodrigo Hofman destaca que boa parte dos acidentes oculares é evitável. Com informação, prevenção e uma cultura de segurança, é possível preservar a saúde dos olhos e evitar complicações sérias que afetam a visão e a qualidade de vida.

“Usar óculos de proteção sempre que for manusear produtos de limpeza ou ferramentas é uma medida essencial, assim como armazenar substâncias tóxicas em locais seguros, fora do alcance de crianças”, recomenda. Ler atentamente os rótulos e as instruções de uso antes de utilizar qualquer produto químico também ajuda a evitar exposições indevidas.



Em situações de acidentes que envolvem os olhos, como impactos, perfurações, entrada de corpos estranhos ou cortes, o mais importante é evitar qualquer tipo de pressão sobre o olho afetado. “Não tente esfregar, comprimir ou remover objetos que estejam presos no olho, pois isso pode agravar o quadro. Caso haja sangramento, inchaço, dor intensa, dificuldade para abrir os olhos ou alteração na visão, é fundamental proteger o olho com uma gaze limpa ou um pano leve, sem fazer pressão, e procurar imediatamente atendimento médico especializado, preferencialmente em um pronto-socorro oftalmológico. Nunca utilize colírios sem orientação, nem tente realizar procedimentos caseiros. O atendimento rápido pode ser decisivo para preservar a visão e reduzir sequelas”, reforça o médico.

No caso de contato com produtos químicos, ele orienta que o primeiro socorro é lavar imediatamente o olho com água corrente em grande quantidade, por pelo menos 15 minutos. “Não tente neutralizar o produto com outras substâncias, como aplicar algo ácido para contrabalançar algo alcalino. Essa prática pode causar reações químicas prejudiciais e danificar ainda mais a visão”, explica.

Em casos de dor intensa, vermelhidão, lacrimejamento excessivo, visão embaçada ou sensação persistente de corpo estranho, a recomendação é buscar avaliação oftalmológica o quanto antes. Quanto mais rápido for o atendimento, maiores as chances de recuperação, sem danos permanentes.



Ao realizar atividades que envolvem risco em casa, como pequenas reformas, jardinagem ou manuseio de objetos cortantes, é recomendado usar sempre os óculos de proteção. Também é importante estar atento a brinquedos que possuem partes pontiagudas, elásticos ou mecanismos que possam gerar impacto. Além disso, tapetes soltos, móveis com quinas vivas e objetos em locais instáveis podem provocar quedas que resultam em traumas oculares.

“A supervisão constante, especialmente de crianças, e a criação de um ambiente doméstico mais seguro são as melhores estratégias para evitar acidentes que possam comprometer a visão”.



No ambiente profissional, a prevenção de acidentes oculares deve seguir normas de segurança específicas para cada atividade. O uso de EPIs, como óculos de segurança, viseiras ou máscaras faciais, é indispensável em atividades que envolvem risco de impacto, partículas em alta velocidade, radiações (como solda), produtos químicos ou materiais biológicos.

Além disso, é importante garantir que os colaboradores recebam treinamentos periódicos sobre segurança ocular, boas práticas no manuseio de ferramentas e substâncias, além de orientações sobre como agir em situações de emergência.



“Ambientes industriais, laboratórios, oficinas e até mesmo setores administrativos devem ter sinalização adequada, iluminação apropriada e, sempre que possível, barreiras de proteção nas máquinas. A cultura de prevenção no ambiente de trabalho não só reduz acidentes, como também protege a saúde ocular e a qualidade de vida dos profissionais”, aponta o médico.

