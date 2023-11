Como qualquer produto que esteja ligado à alimentação ou à saúde, os medicamentos precisam ser armazenados de forma correta para garantir sua eficácia e segurança. O armazenamento inadequado pode causar a perda de propriedades terapêuticas, tornando-os ineficazes ou até mesmo perigosos. Dados do Ministério da Saúde (MS), inclusive, apontam que somente em 2022, mais de 1,7 milhão de pessoas buscaram atendimento ambulatorial no país em decorrência do uso incorreto de medicamentos.

Assim, a qualidade daqueles medicamentos que se costuma ter em casa está relacionada também com a forma como eles são guardados e administrados. Na página virtual do órgão federal, a primeira orientação quanto ao armazenamento de remédios é: “Mantenha os medicamentos em lugares secos e frescos, seguros e específicos para este fim, fora do alcance de crianças e animais”.

Pensando nisso, a Sintex, indústria plástica de chuveiros e torneiras, também tem no seu portfólio de soluções uma caixa de primeiros socorros para atender essa necessidade: "Todos temos um mínimo de medicamentos em casa. Como qualquer item desses requer a sua conservação ao abrigo da luz, calor e umidade, uma caixa plástica, bem fechada, é ideal para garantir que os remédios fiquem protegidos e tenham seus princípios mantidos”, destaca Enio Bernardes, diretor da empresa.

Leia: Automedicação parece inofensiva, mas pode mascarar doenças mais graves

Enio lembra ainda que a caixa de primeiros socorros também pode ser fixada na parede, o que permite uma melhor visualização. “Em estabelecimentos comerciais, clínicas de estética ou consultórios odontológicos, por exemplo, que têm grande circulação de pessoas, quando há uma necessidade ou emergência, o local onde os remédios estão guardados precisa ser de conhecimento de todos. Instalada na parede, que vem sinalizada com uma cruz vermelha, fica ao alcance dos olhos”, afirma.

Bula e validade

Segundo o Ministério da Saúde, outras dicas para a conservação ideal dos medicamentos é mantê-los nas embalagens originais para facilitar sua identificação – e sempre junto com a bula. Além disso, o controle da data de validade também é de vital importância, sendo altamente arriscado à saúde a ingestão de medicamentos vencidos – por seus princípios ativos estarem degradados, pode haver o desenvolvimento de reações adversas e intoxicações.

Leia: Como armazenar medicamentos corretamente

E mais: evite guardar medicamentos com produtos de limpeza, próximos a perfumarias ou alimentos, para não haver contaminação, além de observar os medicamentos que exigem refrigeração: “A organização de medicamentos em um recipiente próprio para essa finalidade é também uma forma de garantir mais segurança à saúde”, alerta Enio.