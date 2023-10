683

Remédios manipulados são elaborados com os mesmos princípios ativos que os medicamentos comerciais e podem ser igualmente eficazes quando prescritos e preparados corretamente Freepik

Também conhecidos como "fórmulas", os medicamentos manipulados são receitados pelos médicos principalmente pelo fato de serem personalizados para cada paciente. Porém, mesmo tendo ganhado mais espaço nos cuidados com a saúde da população, muitos consumidores ainda têm dúvidas sobre sua eficácia.





Segundo a Head de qualidade da Manipulaê, Regiele Viana, a principal diferença entre um remédio manipulado e um convencional está na forma como eles são produzidos. Isso porque os remédios convencionais são feitos em larga escala e em dosagens padronizadas, enquanto os manipulados são produzidos individualmente para cada caso.As vendas de medicamentos manipulados cresceram 8% no primeiro trimestre, segundo a Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), organização que representa as farmácias de manipulação no país.Para alguém que não está familiarizado com esse tipo de tratamento, a palavra "manipulado" causa uma impressão ambígua ou até mesmo negativa, pois pode sugerir a ideia de que o medicamento foi de alguma forma adulterado ou mexido, o que pode causar preocupações sobre sua qualidade, segurança ou autenticidade.Na verdade, o termo manipulado se refere ao processo de manipulação do princípio ativo, feito pelo farmacêutico especializado de acordo com as informações contidas na receita prescrita pelo médico."Ainda existem crenças que precisam ser desmistificadas quando falamos de remédios manipulados. Muitas pessoas, antes de conhecerem o nosso serviço, não acreditam na efetividade desses medicamentos. A questão é que os manipulados podem permitir que desde crianças até pessoas mais velhas tenham a oportunidade de tratar seus casos para além da forma padrão, que são as cápsulas, graças aos avanços medicinais. Hoje, conseguimos os mesmos recursos terapêuticos usando sachês, cremes, e até doces; o que aumenta a adesão do paciente ao tratamento", afirma Regiele.Eles são elaborados com os mesmos princípios ativos que os medicamentos comerciais e podem ser igualmente eficazes quando prescritos e preparados corretamente.Assim como os medicamentos comerciais, os manipulados também precisam ser prescritos por um profissional de saúde, a fim de indicarem as melhores opções para os pacientes, os tirando de futuros riscos.As farmácias de manipulação são obrigadas a passarem pela inspeção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Este órgão possibilita que a segurança esteja presente, para isso possuem regras e certificações rigorosas.Esse é um dos principais objetivos dos manipulados, pois eles atendem às especificações dos médicos e também restrições dos pacientes referente a alergias ou problemas para ingerir determinados medicamentos, proporcionando outras maneiras de se medicar, com a mesma eficiência.É importante consultar um profissional de saúde de confiança para discutir a necessidade e a viabilidade de medicamentos manipulados, pensando sempre no melhor para cada paciente.