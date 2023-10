Diferente dos adultos, as principais causas de DRC em crianças variam conforme a faixa etária

A doença renal crônica (DRC) é definida pela alteração da função dos rins e das vias urinárias por mais de três meses e, embora seja mais comum em adultos, as crianças também podem ser acometidas. Diferente dos adultos, as principais causas de DRC em crianças variam conforme a faixa etária.

Nos menores de cinco anos são mais frequentes as malformações congênitas do trato urinário, enquanto em crianças de idade escolar e adolescentes predominam a glomerulopatia, nome dado ao grupo de doenças que acometem os glomérulos, uma estrutura microscópica existente nos rins, responsável pela filtração do sangue e produção da urina. Além disso, podem acontecer sequelas de doenças adquiridas e enfermidades de caráter hereditário.