683

Em dias quentes, a atenção com as axilas tem de ser ainda maior, principalmente com a higiene Ana Essentiels/Unsplash



A primavera é época de renovação, incluindo a renovação dos cuidados com o corpo e as axilas que merecem atenção especial, devido a exposição delas neste período de clima mais quente. Além de manter a higiene, a estação é uma excelente oportunidade para experimentar novos produtos de cuidados pessoais, como desodorantes e antitranspirantes diferentes que se harmonizam com este ciclo do ano, proporcionando a sensação de frescor ao longo do dia. A primavera é época de renovação, incluindo a renovação dos cuidados com o corpo e as axilas que merecem atenção especial, devido a exposição delas neste período de clima mais quente. Além de manter a higiene, a estação é uma excelente oportunidade para experimentar novos produtos de cuidados pessoais, como desodorantes e antitranspirantes diferentes que se harmonizam com este ciclo do ano, proporcionando a sensação de frescor ao longo do dia.





Leia: Desafio do desodorante: saiba o que é e os riscos à saúde.

Confira o passo a passo

Limpe diariamente

As axilas são uma parte do corpo considerada como zona intertriginosa, o que significa que, devido à dobra da pele, ela tende a ficar úmida devido à falta de fluxo de ar e muitas vezes pode abrigar bactérias específicas e organismos fúngicos.



“O cuidado e a limpeza adequados são importantes para reduzir a umidade indesejada e manter o equilíbrio natural do microbioma”, explica Mayla Carbone, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).



“No entanto, isso deve ser abordado com delicadeza, como por exemplo, lavar as axilas uma vez por dia e alternar entre diferentes produtos de limpeza para o corpo ou para a região com pH balanceado”, recomenda a médica.

Esfolie regularmente

Assim como o rosto, as axilas podem ser afetadas pela sensibilidade e irritação da pele: “Muito óleo, poros entupidos, espinhas e um acúmulo de células da pele mortas, opacas e às vezes descoloridas são motivos pelos quais a esfoliação deve se estender nessa região”, aponta Mayla Carbone.





Por isso, existem máscaras esfoliantes ou esfoliantes que removem manualmente células mortas e resíduos da pele. Outra opção são os esfoliantes químicos, como toners, que aproveitam o poder dos AHAs (alfa-hidroxiácidos) para derreter suavemente o acúmulo de pele morta na região.

Ao se depilar, faça com cuidado

Se prefere depilar as axilas, certifique-se de agir com cuidado. Mayla recomenda utilizar uma lâmina afiada e limpa, evitar pressionar com força e seguir a direção do crescimento do pelo para reduzir a irritação. Se necessário, considere a depilação a laser ou métodos menos agressivos para resultados a longo prazo.

Hidrate intermitentemente

Da mesma forma que o rosto e o corpo necessitam de hidratação, as axilas também precisam para ficarem com a melhor aparência. Como passam boa parte do dia úmidos, a dermatologista recomenda o uso de uma loção corporal ou para as axilas com pH balanceado uma ou duas vezes por semana, ou mais, conforme as necessidades do paciente. Outra dica para manter as axilas macias e flexíveis é pausar a depilação e o desodorante se notar irritação.

Use desodorante com consciência

Ao navegar no mercado de desodorantes, o principal conselho da médica é: ouça o seu corpo: "Se o seu desodorante estiver causando irritação ou deixando muitos resíduos na pele e nas roupas, escolha outro”, diz. Uma opção é escolher por um que seja “limpo e simples”, ou seja, sem fragrância e que evite componentes ftalatos, parabenos, sulfatos ou corantes.





Além disso, a menos que seja necessário bloquear a umidade devido à hiperidrose (suor excessivo), a dermatologista aconselha evitar o alumínio no desodorante: “Os antitranspirantes que contêm alumínio salvam vidas para alguns, mas nem todos precisam de alumínio nos cuidados diários com as axilas”, explica a médica. “É possível prevenir o odor sem bloquear o suor. O suor é intencional; o odor é evitável.”