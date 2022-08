Desafio do desodorante: saiba o que é e os riscos à saúde

Pneumologista alerta para riscos à saúde que o desafio pode trazer (foto: PIXABAY)

Parece indefeso, mas o "desafio do desodorante" pode causar tragédias e danos graves à saúde das pessoas, principalmente em crianças. O desafio, lançado na internet, consiste em inalar gás de desodorante aerossol pelo maior tempo possível.

Nas redes sociais, há dezenas de vídeos de pessoas ensinando a fazer o desafio. A ideia é inalar a maior quantidade possível de aerossol. Quem conseguir por mais tempo, ganha.

O desodorante aerossol é feito com substâncias químicas consideradas antissépticas, tais como álcool e alumínio.

Segundo a médica pneumologista da Saúde no Lar, doutora Michelle Andreata, a prática a longo prazo pode levar a dependência e lesão direta dos pulmões, já que a composição é bastante irritativa às vias aéreas.

Médica pneumologista, Michelle Andreata

“Nos desodorantes aerossóis há parte de éter, álcool e gases como isobutano em sua composição. Essas substâncias podem ter efeito no sistema respiratório, competindo com o oxigênio, e impedindo a troca adequada desse gás nas hemácias, causando a hipóxia, que é a ausência de oxigênio nos tecidos”.

Além disso, a doutora explica que a inalação do aerossol pode provocar a parada cardíaca por asfixia.

“O éter e o álcool podem ter efeito de redução do nível de consciência. Esses efeitos somados podem levar à morte por asfixia”.

Possíveis casos

Na noite dessa quinta-feira (25/8), um menino de 10 anos morreu depois de entrar em um armário e inalar o aerossol. A suspeita é de que ele viu o desafio na internet e tentou reproduzir.

Em nota, a Polícia Civil informou que não há indício de violência no corpo da criança, mas que não descarta nenhuma linha de investigação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal Dr André Roquette, onde foi submetido a exames e liberado aos familiares.

“A causa e as circunstâncias da morte da criança estão sendo investigadas. Mais informações serão repassadas após a finalização dos laudos e a conclusão do inquérito”.

Em 2018, uma criança de 7 anos morreu ao tentar fazer o desafio em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Segundo a família, Adrielly Gonçalves brincava do "desafio do desodorante", que havia visto nas redes sociais, quando desmaiou e teve uma parada cardíaca.