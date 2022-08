Intolerância à lactose: como identificar e tratar

(foto: Madison Inouye/Pexels)

A lactose é um tipo de açúcar presente no leite e derivados. Para que possa ser absorvida e digerida, ela sofre ação da enzima lactase, se dividindo em galactose e glicose. Essa ação acontece no intestino, ou deveria acontecer. Isso porque há situações em que o processo de produção dessa enzima não ocorre em quantidade suficiente. É aí que surge o problema, pois o açúcar não é absorvido de forma correta e pode provocar mal estar. A médica e professora do curso de medicina da universidade Unic, Eliziana Ferreira D'Artibale, esclarece que é assim que se origina a tão conhecida intolerância à lactose.Embora muitas pessoas não tenham conhecimento, intolerância e alergia à lactose são problemas distintos . A especialista explica que a alergia é uma reação anormal do sistema imunológico à proteína do leite, nutriente específico essencial para o organismo e, quando o organismo se torna sensível a ela, por uma reação exagerada do sistema imunológico, as células de defesa se manifestam provocando inchaço nos lábios, coceira, manchas vermelhas na pele, tosse e falta de ar. No caso da intolerância à lactose não há esses sintomas.A intolerância pode ser classificada de três forma: congênita, quando a criança já nasce com a deficiência; primária, quando ocorre de forma gradativa com o passar da idade; ou secundária, quando decorre devido à presença de outra doença intestinal.De forma geral, a intolerância pode ser diagnosticada por meio de um exame de sangue ou de um teste respiratório. "Na primeira opção, é feita a ingestão de uma quantidade pré-determinada de lactose e, em seguida, são colhidas amostras de sangue para realizar a medida de glicose encontrada antes e depois da introdução da lactose. Na segunda, o teste de hidrogênio expirado, o paciente também ingere a lactose, e caso o paciente não consiga absorvê-la de maneira adequada no intestino, ocorre aumento da produção de hidrogênio, que é eliminado pelos pulmões e quantificado através de um aparelho que o paciente assopra", detalha a médica.É possível ter uma vida normal sendo intolerante à lactose, mas a médica alerta que é imprescindível seguir o tratamento indicado pelo especialista que acompanha o paciente. Não há cura para a intolerância à lactose (exceto a de origem secundária), mas há maneiras de reduzir substancialmente os sintomas que causam desconforto e a mudança na dieta é a principal delas, eliminando o leite e produtos derivados ou consumindo produtos sem lactose. Recorrer à lactase sintética, comercializada em forma de pílulas ou comprimidos, é uma segunda opção. Ela é ingerida antes das refeições que contenham leite e derivados para reduzir o desconforto e deve ser recomendada pelo médico."De forma gradativa pode ser avaliada pelo profissional da saúde a possibilidade de reintroduzir tais alimentos no cardápio, em quantidades variáveis, principalmente utilizando os recursos da enzima lactase sintética e consumo de leite e derivados isentos de lactose, não só para manter a dosagem de cálcio, como a de nutrientes que, junto à vitamina D, contribuem para a formação de massa óssea de forma saudável", completa Eliziana.