Centro de Treinamento em BH busca atletas da ginástica artística

Trata-se de um projeto com custo zero para as famílias. (foto: Amigos do Esporte/Divulgação)

O Centro de Treinamento Amigos do Esporte realiza no próximo dia 3 de setembro, (sábado), às 14h30, uma seletiva em busca de jovens talentos da ginástica artística. Serão oferecidas vagas exclusivas nas unidades Buritis e Padre Eustáquio para meninas nascidas entre 2014 e 2018. Durante a audição serão feitos testes de força de membros superiores e inferiores, abdômen, velocidade, resistência e flexibilidade. Os pais ou responsáveis pelas participantes deverão levar documento de identidade ou certidão de nascimento das atletas. A avaliação ocorrerá por ordem de chegada.

Todas as atletas aprovadas poderão integrar equipes de alto rendimento da escola com bolsas de 100% de desconto, ou seja, trata-se de um projeto com custo zero para as famílias."O resultado da seletiva será divulgado por e-mail e WhatsApp. Já as aulas começam em 3 de outubro. A partir daí, a atleta terá 60 dias para se adaptar, podendo ser dispensada após o período. É importante também que, para seguir no projeto, ela tenha frequência mínima mensal de 80%", explica o fundador do CT Amigos do Esporte, Tiago Gusmão, acrescentando que, para participar da seletiva, as meninas devem usar short e camisa de algodão. "Não é necessário experiência na área, apenas vontade e talento", esclarece.

Ainda segundo Tiago, a iniciativa é de extrema importância para fomentar novos talentos no cenário da ginástica artística na capital mineira, além de proporcionar à jovens um possível futuro no esporte, que talvez não seria viável caso a formação tivesse que ser custeada pela família. "Essas atletas, certamente, vão participar de torneios estaduais e até mesmo nacionais, dos quais o CT Amigos do Esporte sempre participa. É uma bela oportunidade para que elas comecem a trilhar o caminho na busca pelo sonho de se tornarem profissionais. Ficamos muito felizes em viabilizar esse percurso."

Serviço

Seletiva Formação de Atletas - Ginástica Artística CT Amigos do Esporte 2022

Quando: 3 de setembro, sábado, às 14h30

Onde: Ginásio do CT Amigos do Esporte, unidade Padre Eustáquio Rua Curral Del Rei, 645 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte

Inscrições para a seletiva: Sympla

OBS: Para participar da seletiva, os interessados devem pagar apenas uma taxa de R$ 12. Mas, vale destacar, que todas as selecionadas terão gratuidade no projeto e a permanência é mediante frequência mínima de 80%.