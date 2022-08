Criança de 10 anos morre depois de entrar em guarda-roupa

Corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal, na capital (foto: Reprodução)

Um menino de 10 anos morreu depois de entrar em um guarda-roupa e cheirar desodorante aerossol na noite dessa quinta-feira (25/6), no Bairro Pirajá, Região Nordeste de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe do pequeno percebeu a ausência do filho e passou a procurá-lo. Ele estava brincando em casa com os irmãos quando sumiu.

A mulher encontrou o menino dentro de um guarda-roupa com as portas fechadas. Ele estava inconsciente, depois de ter inalado o desodorante.

O Samu foi chamado, mas, quando os socorristas chegaram, o menino já estava morto.

A notícia da morte da criança comoveu a família e vizinhos. A Polícia Militar foi acionada para conter os familiares.

Há a possibilidade do menino ter entrado no guarda-roupa para cumprir um suposto desafio promovido pelas redes sociais. A informação será confirmada após a investigação da Polícia Civil.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.