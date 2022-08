Homem é preso acusado de estuprar, agredir e ameaçar menina de 13 anos

Menor de 13 anos morava com o suspeito e havia sido encaminhada ao hospital da cidade depois de sofrer violência sexual, ameaças e agressões físicas (foto: Portal Férias)

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra um homem, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, em Conceição da Aparecida, no Sul de Minas, na tarde dessa quarta-feira (24/8). O crime teria sido cometido em julho deste ano.

A adolescente narrou à Polícia Civil que foi morar com o investigado. Nesse período, teria sido vítima de diversas violências sexuais e agressões físicas. Ainda de acordo com a menor, em uma das vezes, diante da recusa de manter relações sexuais com o suspeito, acabou sendo agredida até quase desmaiar.

A mãe da adolescente contou que a filha narrou diversos episódios de violência e que já havia se deparado com ela muito machucada após sofrer os abusos por parte do suspeito.

O investigado confirma que já manteve relações sexuais com a vítima, mas de forma consensual, e nega ter cometido agressões físicas e ameaças. As afirmações do acusado foram descartadas pela Polícia Civil.