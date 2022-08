Homem fica ferido após laje de casa desabar em BH

Um homem de 36 anos ficou ferido após a laje de uma casa desabar no bairro Belmonte, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (25). A vítima estava em um local de difícil acesso e por isso o Corpo de Bombeiros teve que ser acionado.

De acordo com a corporação, até o momento não se sabe o que causou o acidente. Os militares ainda estão no local para avaliar o imóvel e tomar as providências necessárias.