Mulher é presa com 22 quilos de maconha em bolsa

Drogas que estavam com a mulher (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação) Uma mulher foi presa no fim da tarde dessa quarta-feira (24/8) com 22 quilos de maconha em tabletes e 51 comprimidos de ecstasy. Ela estava em um veículo na rodovia MGC-122, Km 58, em Porteirinha, no Norte de Minas.





Os militares solicitaram a parada do automóvel suspeito e perceberam o nervosismo da mulher, que estava como carona. Após buscas realizadas no carro, as drogas foram encontradas escondidas em sua bagagem.



A autora foi presa em flagrante e encaminhada ao presídio da cidade de Janaúba, onde está à disposição da Justiça.