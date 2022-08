Anvisa libera uso de vacina e medicamento contra varíola dos macacos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nessa quinta-feira (25/8), o uso da vacina contra a varíola dos macacos (monkeypox), assim como o medicamento tecovirimat, ambos destinados ao tratamento da doença no Brasil. Tanto o Food and Drugs Administration (FDA), agência regulatória americana, quanto a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) serviram de parâmetro para que a Anvisa liberasse a vacina e o medicamento.

Uma pesquisa publicada na revista científica "The Lancet Infectious Diseases" mostrou que o antiviral é promissor na redução da duração dos sintomas e do tempo de transmissão da infecção de pacientes diagnosticados com a varíola dos macacos