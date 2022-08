Homem contrai varíola dos macacos, HIV e COVID-19 ao mesmo tempo

É o primeiro caso de coinfecção pelo vírus da varíola dos macacos, SARS-CoV-2 e HIV (foto: HANDOUT / AFP)









Nove dias após retornar da viagem, o homem começou a apresentar sintomas da COVID-19 como febre, garganta seca, fadiga e dor de cabeça. Em 2 de julho, o teste para SARS-CoV-2 foi o primeiro positivo que ele teve.





Na mesma tarde, começou a apresentar sintomas da varíola do macaco com erupções na pele do braço esquerdo. Os sintomas foram se intensificando e, em 5 de julho, ele foi até a emergência do Hospital Universitário de Catania, e depois transferido para a unidade de doenças infecciosas.



Tratamento para sífilis



No hospital, o homem informou que estava em tratamento para a sífilis desde 2019 e que, em setembro de 2021, tinha realizado teste de HIV, que havia dado negativo. Ele também toma remédios para o transtorno bipolar e já havia contraído COVID-19 em janeiro de 2022.

Outro detalhe que ele informou no hospital foi que teve relações sexuais sem preservativos durante a viagem à Espanha. Assim, como a maioria dos casos da varíola dos macacos está relacionada ao sexo, foram feitos outros testes para Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e o diagnóstico de HIV acabou confirmado.





Pela contagem de glóbulos brancos no sistema do paciente e como ele havia sido testado em setembro para a HIV, os médicos acreditam que a infecção era recente. "Esse caso destaca como os sintomas da varíola dos macacos e da COVID-19 podem se sobrepor e corrobora como em caso de coinfecção, a coleta anamnésica (históricos clínicos) e os hábitos sexuais dos pacientes são cruciais para realizar o diagnóstico correto", explicaram os médicos no texto.





Eles enfatizam ainda que as relações sexuais podem ser a forma predominante de transmissão, "portanto, a triagem completa de DSTs é recomendada após o diagnóstico de varíola dos macacos", ressaltam.





Eles concluem o texto salientando que como este é o primeiro caso de coinfecção pelo vírus da varíola dos macacos, SARS-CoV-2 e HIV ainda não existem evidências que suportem a ideia de que essa combinação possa agravar a condição do paciente.





