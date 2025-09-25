Como deixar sua casa mais segura e evitar acidentes com crianças

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

As imagens de um policial militar salvando um bebê de um ano que estava engasgado em Brumadinho, Minas Gerais, emocionaram o país. A ação rápida do agente, que aplicou a Manobra de Heimlich, garantiu um final feliz para uma situação de desespero. O caso, que ganhou as redes sociais, serve como um poderoso lembrete de que o ambiente doméstico, embora seja um lugar de afeto, esconde perigos que exigem atenção constante.

Acidentes domésticos são uma das principais causas de atendimentos de emergência envolvendo crianças. Quedas, queimaduras, intoxicações e, principalmente, engasgos, podem acontecer em um piscar de olhos. Entretanto, a maioria dessas ocorrências pode ser evitada com medidas de prevenção, que envolvem desde a organização dos espaços até pequenas adaptações na decoração.

Prevenção de engasgos e sufocamentos

O risco de engasgo é uma das maiores preocupações, especialmente com bebês e crianças pequenas. A curiosidade natural os leva a colocar tudo na boca. Por isso, a primeira regra é manter objetos pequenos fora do alcance. Itens como moedas, botões, baterias de lítio (estilo moeda), peças de brinquedos e tampas de caneta devem ser guardados em locais altos e trancados.

A atenção deve ser redobrada com a alimentação. Alimentos redondos e duros, como uvas, tomates-cereja, nozes e pipoca, representam um grande perigo. A recomendação é sempre cortar esses alimentos em pedaços pequenos e no sentido do comprimento, nunca em rodelas. Supervisionar a criança durante as refeições também é fundamental.

No berço, o ambiente deve ser o mais limpo possível. Protetores de berço acolchoados, travesseiros, cobertores soltos e bichos de pelúcia devem ser evitados para bebês, pois aumentam o risco de sufocamento. O mesmo vale para sacolas plásticas, que jamais devem ser deixadas ao alcance dos pequenos.

Cuidados na cozinha e áreas de serviço

A cozinha é um dos cômodos mais perigosos da casa. Para evitar queimaduras, os cabos das panelas devem ficar sempre virados para a parte de dentro do fogão. Líquidos quentes, como café e sopa, não podem ser deixados na beirada de mesas e pias. O ideal é utilizar as bocas de trás do fogão sempre que possível.

Produtos de limpeza, alvejantes e outros itens químicos são outra fonte de risco. Devem ser armazenados em armários altos e, preferencialmente, trancados. Suas embalagens originais nunca devem ser substituídas por garrafas de refrigerante ou outras que possam confundir a criança. Eletrodomésticos, como fornos e máquinas de lavar, podem ser equipados com travas de segurança.

Quartos e salas: atenção aos detalhes

A decoração de quartos e salas também merece um olhar cuidadoso. Móveis como estantes, cômodas e racks de TV devem ser fixados na parede. Crianças pequenas têm o hábito de escalar, e o tombamento de um móvel pesado pode ser fatal. Nunca posicione objetos atrativos, como brinquedos ou doces, em cima desses móveis.

Tomadas elétricas devem estar sempre protegidas com protetores específicos. Fios de aparelhos eletrônicos precisam ser organizados e, se possível, escondidos atrás dos móveis para evitar que a criança puxe ou morda. Cordões de cortinas e persianas representam um grave risco de estrangulamento e devem ser eliminados ou mantidos presos em altura, fora do alcance.

Banheiros e o risco de afogamento

Poucos centímetros de água são suficientes para causar um afogamento. Por isso, uma criança nunca deve ser deixada sozinha no banheiro, nem por um segundo. Baldes, bacias e a própria banheira devem ser esvaziados imediatamente após o uso. Manter a porta do banheiro fechada e a tampa do vaso sanitário abaixada, de preferência com uma trava, são medidas importantes.

Medicamentos, cosméticos e lâminas de barbear precisam ficar em armários altos e trancados. Para evitar quedas, utilize tapetes antiderrapantes dentro e fora do box. É uma mudança simples que aumenta muito a segurança do ambiente.

Janelas, sacadas e escadas

Quedas de altura estão entre os acidentes mais graves. A instalação de redes de proteção em todas as janelas e sacadas é indispensável em residências com crianças. Telas comuns, contra mosquitos, não oferecem segurança contra quedas.

Móveis como sofás, camas e poltronas não devem ser posicionados perto de janelas, pois podem servir de "escada" para a criança. Em casas com mais de um andar, a instalação de portões de segurança no topo e na base das escadas é uma medida de proteção essencial para impedir o acesso desacompanhado dos pequenos.

Quais as áreas mais perigosas da casa e como protegê-las?

A cozinha, o banheiro e áreas com janelas e escadas são os pontos de maior risco.

Na cozinha, o foco é prevenir queimaduras e acesso a produtos químicos.

No banheiro, o principal perigo é o afogamento, exigindo supervisão total.

Janelas e escadas devem ter barreiras físicas, como redes e portões de segurança.

Além de objetos, o que mais exige atenção nos quartos infantis?

O berço deve ser um ambiente seguro, livre de travesseiros e protetores fofos para bebês.

Todas as tomadas elétricas precisam estar devidamente cobertas com protetores.

Cordões de cortinas e persianas são um sério risco de estrangulamento e devem ser eliminados.