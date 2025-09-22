crédito: 5 sinais de alerta de que o elevador do seu prédio pode não ser seguro

O elevador faz parte da rotina de milhões de brasileiros, pela sua praticidade e acessibilidade. Contudo, o aumento no número de acidentes, como o registrado recentemente em Minas Gerais, acende um alerta importante sobre a segurança desses equipamentos. A manutenção adequada é crucial, mas os próprios moradores podem e devem ser a primeira linha de defesa.

Saber identificar os sinais de que um elevador não está funcionando como deveria é fundamental para evitar tragédias. Pequenos indícios, muitas vezes ignorados no dia a dia, podem apontar para falhas graves que colocam todos os usuários em risco.

1. Ruídos, estalos e trepidações

Um elevador em bom estado de conservação deve ter um funcionamento suave e silencioso. Ruídos metálicos, estalos, rangidos ou assobios durante o trajeto são sinais claros de que algo está errado. Esses barulhos podem indicar o desgaste de peças importantes, como roldanas, cabos de aço ou componentes do motor.

Vibrações excessivas na cabine, seja durante a subida ou a descida, também são um forte indício de problemas. A trepidação pode ser causada por um desalinhamento nas guias ou por falhas no sistema de tração. Ignorar esses sons é permitir que um problema mecânico se agrave, aumentando o risco de uma parada súbita ou falha mais grave.

2. Desnível entre a cabine e o andar

Quando o elevador para, o piso da cabine deve estar perfeitamente alinhado com o piso do andar. A formação de um "degrau", por menor que seja, é um defeito perigoso e um dos principais causadores de acidentes. Esse desnível pode provocar quedas, especialmente em crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

A falha no nivelamento geralmente aponta para problemas no sistema de freios ou no controle de posicionamento do equipamento. A cabine não consegue parar exatamente onde deveria, indicando um desgaste que precisa de correção imediata. O risco aumenta ao entrar ou sair do elevador sem prestar atenção, transformando um trajeto simples em uma armadilha.

3. Falhas no fechamento das portas

As portas do elevador são um componente de segurança essencial. Qualquer anormalidade em seu funcionamento exige atenção. Portas que batem com força, que demoram a fechar, que não se alinham corretamente ou que reabrem sem que haja um obstáculo são sinais de problemas nos sensores, nos trilhos ou no motor específico que as controla.

Outro defeito comum é a porta que não se abre totalmente ou que emperra durante o percurso. Além do transtorno, isso pode indicar uma falha no sistema elétrico ou mecânico que, se não for corrigida, pode levar a situações de aprisionamento ou a um funcionamento inadequado de todo o conjunto.

Saber identificar os sinais de que um elevador não está funcionando como deveria é fundamental para evitar tragédiasgreissdesign de pixabay

4. Movimentos bruscos e paradas repentinas

A viagem de elevador deve ser fluida, sem solavancos. "Trancos" na partida ou paradas abruptas, que dão a sensação de um pequeno solavanco, são anormais. Esses movimentos indicam possíveis problemas no sistema de tração, no contrapeso ou falhas no quadro de comando, que regula a velocidade e a suavidade do deslocamento.

Paradas entre os andares, mesmo que o elevador volte a funcionar em seguida, nunca devem ser consideradas normais. Elas sinalizam uma instabilidade no sistema elétrico ou mecânico que pode evoluir para uma pane completa, deixando os passageiros presos por tempo indeterminado.

5. Botões que não funcionam e painel instável

O painel de controle é a interface direta do usuário com o elevador. Se os botões de chamada ou os do interior da cabine não respondem ao toque, falham ou precisam ser pressionados com força, há um problema elétrico. O mesmo vale para luzes que piscam de forma intermitente ou um display que não mostra o andar correto.

Essas falhas podem parecer menores, mas indicam problemas na fiação ou na placa de comando do elevador. Um sistema elétrico defeituoso é imprevisível e pode ser a causa de panes gerais, paradas inesperadas e até mesmo curtos-circuitos que comprometem a segurança de todo o equipamento.

O que fazer ao identificar um sinal de alerta

Notar um dos problemas listados é o primeiro passo. O segundo é agir corretamente para garantir que a correção seja feita. A omissão pode ter consequências graves para todos os moradores do prédio.

Comunique imediatamente o síndico

Informe o síndico ou a administradora do condomínio sobre o problema observado. Seja específico ao descrever o que aconteceu, em qual andar e o horário aproximado.

Registre a ocorrência por escrito

Além da comunicação verbal, formalize a queixa no livro de ocorrências do prédio ou por e-mail. O registro documental é importante para demonstrar que o aviso foi dado.

Verifique o selo de inspeção

Dentro da cabine do elevador, deve haver um adesivo ou placa informando a data da última vistoria e o contato da empresa de manutenção. Verifique se a inspeção está em dia.

Acione os órgãos fiscalizadores

Caso o condomínio não tome providências, o próximo passo é entrar em contato com a prefeitura ou o órgão de fiscalização da sua cidade responsável pela segurança de edificações.

Em caso de emergência

Se ficar preso, mantenha a calma. Use o botão de alarme ou o interfone para pedir ajuda. Nunca tente forçar as portas ou sair da cabine por conta própria. Aguarde o resgate pela equipe técnica especializada.