crédito: 7 coisas em casa que podem causar um incêndio e você não sabia

A segurança do nosso lar é uma prioridade, mas pequenos descuidos diários podem transformar objetos comuns em verdadeiras armadilhas. A rotina agitada muitas vezes nos faz ignorar sinais de perigo que, em segundos, podem levar a consequências graves, como um incêndio.

Muitos dos riscos não estão em grandes falhas estruturais, mas em hábitos e itens que usamos todos os dias sem pensar duas vezes. Identificar esses pontos vulneráveis é o primeiro passo para proteger sua casa e sua família. Abaixo, listamos sete fontes de incêndio que podem estar presentes na sua casa agora mesmo.

Leia também:

Incêndio doméstico: 6 aparelhos com maior chance de causar curto-circuito



Perigo: como evitar explosões com botijão de gás em casa



Como armazenar bebidas e alimentos em vidro com total segurança na sua casa

Carregadores e eletrônicos na cama

Deixar o celular carregando durante a noite sobre a cama, sofá ou almofadas é um hábito perigoso. Esses aparelhos geram calor enquanto carregam e precisam de ventilação. Tecidos como lençóis e cobertores abafam o dispositivo, impedindo a dissipação do calor.

O superaquecimento pode danificar a bateria, causar um curto-circuito e iniciar um incêndio no material inflamável ao redor. O ideal é sempre carregar eletrônicos sobre superfícies planas e rígidas, como uma mesa ou o chão, longe de cortinas e papéis.

Extensões e "benjamins" sobrecarregados

Conectar vários aparelhos de alta potência em uma única tomada usando extensões ou adaptadores é uma das principais causas de incêndios elétricos. Cada tomada é projetada para suportar uma carga máxima de energia.

Quando essa capacidade é ultrapassada, os fios superaquecem, derretendo o plástico de proteção e podendo gerar faíscas que dão início ao fogo. Evite ligar eletrodomésticos como micro-ondas, fritadeiras elétricas e aquecedores no mesmo circuito. Distribua os aparelhos por diferentes tomadas da casa.

Conectar vários aparelhos de alta potência em uma única tomada usando extensões ou adaptadores é uma das principais causas de incêndios phodopus

Poeira acumulada em aparelhos eletrônicos

A poeira que se acumula atrás da geladeira, do computador ou da televisão não é apenas um problema de limpeza. Esse pó fino é um material combustível que, combinado com o calor gerado pelos componentes eletrônicos, cria um cenário de risco.

Uma simples faísca de um curto-circuito pode ser suficiente para incendiar a poeira e as teias de aranha, espalhando o fogo rapidamente. Crie o hábito de limpar a parte traseira desses aparelhos regularmente, garantindo também que eles tenham espaço suficiente para ventilação.

Produtos de limpeza e aerossóis

Muitos produtos de limpeza, como desengordurantes, solventes e removedores, contêm substâncias inflamáveis. O mesmo vale para latas de aerossol, como desodorantes, inseticidas e tintas spray, que são altamente pressurizadas.

Armazenar esses itens perto de fontes de calor, como o fogão, aquecedores de água ou mesmo sob a luz direta do sol, aumenta a pressão interna e o risco de explosão. O local ideal para guardá-los é em um armário fresco, seco e bem ventilado, longe do alcance de crianças e de qualquer fonte de ignição.

Lâmpadas com potência errada

Pode parecer um detalhe insignificante, mas usar uma lâmpada com potência (watts) maior do que a suportada pelo bocal do abajur ou lustre é um erro perigoso. A informação sobre a potência máxima geralmente está em uma etiqueta no próprio equipamento.

Uma lâmpada mais potente gera mais calor do que a fiação foi projetada para aguentar. Com o tempo, esse calor excessivo pode derreter o isolamento dos fios e o soquete, causando um curto-circuito e, consequentemente, um incêndio. Sempre verifique a potência recomendada antes de trocar uma lâmpada.

Baterias de lítio no lixo comum

Baterias de celulares, notebooks, cigarros eletrônicos e outros dispositivos são pequenas, mas potentes. Quando descartadas no lixo comum, elas podem ser perfuradas ou danificadas durante o transporte ou compactação, o que pode levar a uma reação química violenta.

Essa reação gera um calor intenso, conhecido como "fuga térmica", capaz de incendiar os materiais ao redor, como papel e plástico. O correto é descartar essas baterias em pontos de coleta específicos, geralmente encontrados em supermercados, lojas de eletrônicos ou agências dos Correios.

Baterias de celulares, notebooks, cigarros eletrônicos e outros dispositivos são pequenas, mas potentesalexlmx

Frituras e panelas com óleo quente

Deixar uma panela com óleo esquentando no fogo sem supervisão é um convite ao desastre. O óleo de cozinha, quando superaquecido, pode entrar em combustão espontânea, ou seja, pegar fogo sem a necessidade de uma chama direta.

Caso isso aconteça, a reação instintiva de jogar água é o pior erro possível. A água evapora instantaneamente em contato com o óleo quente, espalhando as partículas de gordura em chamas e causando uma explosão de fogo. A maneira correta de agir é desligar o fogo e abafar as chamas com uma tampa de panela ou um pano úmido.