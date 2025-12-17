Assine
ABANDONO

Bebê é abandonado em carrinho com pino de cocaína

Criança foi encontrada sozinha na rua e levada para hospital municipal de Contagem (MG)

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/12/2025 08:07 - atualizado em 17/12/2025 09:41

Bebê de 8 meses foi abandonado e encontrado em um cruzamento em Contagem (MG)
Bebê de 8 meses foi abandonado e encontrado em um cruzamento em Contagem (MG) crédito: Pixnio/Reprodução

Um bebê de aproximadamente 6 meses abandonado foi encontrado na noite dessa terça-feira (16/12) no Bairro Milanez, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que trafegava pela via quando percebeu um carrinho de bebê abandonado em um cruzamento. Ao se aproximar, viu que havia uma criança dentro do carrinho, vestindo apenas fralda e coberta com um pano.

Ainda conforme o relato, ao retirar o bebê do carrinho, a testemunha encontrou um pino de cocaína junto à criança. Outros moradores informaram à polícia que viram um homem de aproximadamente 30 anos empurrando o carrinho pelo bairro, mas não souberam fornecer mais detalhes sobre o suspeito.

Inicialmente, moradores da região prestaram os primeiros cuidados, trocando a fralda, oferecendo roupas e uma mamadeira ao bebê. Em seguida, a criança foi encaminhada para a maternidade do Hospital Municipal de Contagem, onde está sob cuidados da equipe médica e de uma assistente social.

O pino de cocaína foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem, que ficará responsável pelas investigações para identificar os responsáveis pelo abandono.

