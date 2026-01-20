Assine
ENERGIA INTERROMPIDA

Vídeo: caminhão derruba dois postes e bloqueia via em bairro de BH

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas faixas da via estão interditadas

Ana Luiza Soares
20/01/2026 16:58

Postes bloqueiam via em bairro de Venda Nova, em BH
Postes bloqueiam via em bairro de Venda Nova, em BH crédito: CBMMG

Um caminhão derrubou dois postes, na rua Geraldo Pongellupe, na altura do número 140, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

A corporação informou que com o impacto da colisão, as estruturas tombaram sobre a via. As duas faixas estão interditadas. 

No local, os bombeiros encontraram o motorista do caminhão já fora do veículo e sem ferimentos. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a rede elétrica.

Em imagens registradas pelos militares é possível ver os postes atravessados na rua, e os fios espalhados e sob os veículos estacionados.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que as equipes foram acionadas. Segundo a companhia, há 109 clientes afetados, com previsão de restabelecimento da energia ainda nesta terça-feira.

Tópicos relacionados:

bh caminhao cemig postes venda-nova

