Vídeo: caminhão derruba dois postes e bloqueia via em bairro de BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um caminhão derrubou dois postes, na rua Geraldo Pongellupe, na altura do número 140, no bairro Mantiqueira, em Venda Nova, em Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

A corporação informou que com o impacto da colisão, as estruturas tombaram sobre a via. As duas faixas estão interditadas.

No local, os bombeiros encontraram o motorista do caminhão já fora do veículo e sem ferimentos. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para desligar a rede elétrica.

Em imagens registradas pelos militares é possível ver os postes atravessados na rua, e os fios espalhados e sob os veículos estacionados.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que as equipes foram acionadas. Segundo a companhia, há 109 clientes afetados, com previsão de restabelecimento da energia ainda nesta terça-feira.