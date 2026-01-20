Árvore cai, derruba quatro postes e bloqueia via em bairro de BH

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Tipuanã, na altura do número 200, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme a corporação, a árvore derrubou quatro postes, deixou 376 clientes sem energia e bloqueou a rua.

Os militares acionaram a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para o desligamento da energia, já que os fios soltos podem oferecer riscos.

Os bombeiros também informaram que uma moto estacionada na via acabou presa sob a fiação.

Em imagens cedidas pelos militares, é possível ver a árvore atravessada na rua, impedindo a passagem nos dois sentidos.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que equipes já estão atuando na manutenção dos quatro postes quebrados com a queda da árvore, e a previsão de término do serviço e normalização do fornecimento aos 376 clientes é ainda nesta terça-feira.