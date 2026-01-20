Assine
CHUVA

Árvore cai, derruba quatro postes e bloqueia via em bairro de BH

Árvore caiu atravessada na rua, bloqueando a passagem nos dois sentidos. Quatro postes foram derrubados

20/01/2026 14:59 - atualizado em 20/01/2026 15:22

Uma moto ficou presa sob a fiação
A árvore caiu na tarde desta terça-feira (20/1) crédito: CBMMG

Uma árvore de grande porte caiu na Rua Tipuanã, na altura do número 200, no Bairro Juliana, Região Norte de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (20/1). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Conforme a corporação, a árvore derrubou quatro postes, deixou 376 clientes sem energia e bloqueou a rua.

Os militares acionaram a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para o desligamento da energia, já que os fios soltos podem oferecer riscos.

Os bombeiros também informaram que uma moto estacionada na via acabou presa sob a fiação.

Em imagens cedidas pelos militares, é possível ver a árvore atravessada na rua, impedindo a passagem nos dois sentidos.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que equipes já estão atuando na manutenção dos quatro postes quebrados com a queda da árvore, e a previsão de término do serviço e normalização do fornecimento aos 376 clientes é ainda nesta terça-feira.

