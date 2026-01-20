Paralisação de garis continua em BH, e lixo se acumula nas ruas da capital

A paralisação dos garis da empresa Sistemma Serviços Urbanos continua nesta terça-feira (20/1) em Belo Horizonte. Os trabalhadores terceirizados interromperam a coleta de lixo na manhã dessa segunda-(19/1), nas regionais Nordeste, Noroeste e Leste da capital, e seguem em greve até que a empresa atenda às reivindicações de melhores condições de trabalho.

O lixo que se acumula nas ruas da capital já soma 2,5 mil toneladas, segundo os garis. A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) estima que, só na segunda, 602,75 toneladas de resíduos deixaram de ser recolhidas.

Os trabalhadores afirmam que não há pessoal nem caminhões o suficiente para realizar a coleta.

Dentre as reivindicações estão a contratação de mais garis e motoristas, o aumento da frota de caminhões, a manutenção de veículos que não se encontram em condições apropriadas, o pagamento dos FGTS atrasados há cinco meses e o fornecimento do plano de saúde, que não é garantido aos funcionários há 12 anos.

Na segunda-feira, o dono da empresa Sistemma chegou a Belo Horizonte para negociar com os garis. Os trabalhadores alegam que o diretor se recusou a fornecer o convênio médico, dizendo que não é obrigado por lei a conceder o direito.

Em nota à imprensa, a empresa enfatizou que foi surpreendida pela suspensão das atividades, alegando a irregularidade da greve que, segundo eles, não foi reconhecida pela entidade sindical.

A Sistemma Serviços Urbanos ainda alegou que “atende rigorosamente às normativas, com regular organização da composição de equipes e rotas de coleta; com contínuo fornecimento dos EPIs e demais equipamentos para realização dos serviços por parte de seus colaboradores, conforme é devida e rotineiramente fiscalizada pelo Poder Público”.

Na mesma nota, a empresa disse ter adotado medidas imediatas frente à situação, sendo elas a “comunicação aos colaboradores quanto à necessidade de manutenção da regularidade do serviço; reorganização emergencial de escalas e rotas, dentro dos limites operacionais disponíveis; e início da coleta e preservação de elementos informativos para apuração interna dos fatos”.

Segundo a (SLU), foi iniciado na manhã desta terça-feira (20) um plano de contingência com o objetivo de minimizar os impactos da paralisação. Foram mobilizados 308 garis e 47 caminhões, sendo 38 caminhões basculantes e nove compactadores, para atuar no recolhimento dos resíduos nas regiões atendidas pela empresa Sistemma.

A prefeitura destacou que os garis e os caminhões empregados nessa operação são provenientes de outros contratos de prestação de serviços de limpeza urbana, além de recursos próprios da SLU.

A Superintendência também afirmou que “continua acompanhando as negociações para a solução do impasse entre os garis e a empresa", que está adimplente com todas "as suas obrigações contratuais e vem tomando as providências para a garantia da prestação do serviço essencial à população”.



Reivindicações

A paralisação dos garis teve início na manhã dessa segunda-feira (19/1), quando os trabalhadores suspenderam as atividades e se reuniram em frente à sede da empresa, no Bairro São Gabriel, Região Nordeste da capital, para protestar por melhores condições de trabalho.

Os garis afirmam que não há caminhões suficientes para realizar a coleta e que os que estão à disposição se encontram em péssimas condições. Além disso, segundo eles, a empresa não faz a manutenção periódica dos caminhões nem investe em equipamentos de segurança para os trabalhadores.

Outra reclamação é o número insuficiente tanto de garis quanto de motoristas. Um dos funcionários, Edgar Carlos de Freitas relatou que os empregados têm sido forçados a trabalhar com equipes reduzidas, o que seria ilegal. “Os encarregados nos forçam a sair com três garis e ameaçam dar advertência a quem não sair. E essa prática é ilegal. Segundo a prefeitura e a SLU, é obrigatório o caminhão sair com quatro garis e um motorista para fazer a coleta” contou.

“Não estamos aguentando. Gera um cansaço físico e emocional. E não temos o suporte do sindicato. O sindicato não abraça nossa causa", completou.

Os garis também reivindicam plano de saúde, direito que não é garantido aos trabalhadores há 12 anos, segundo Edgar. Já os motoristas que, oficialmente, possuem direito ao plano, não têm conseguido utilizar o serviço.

Edgar relatou ainda que alguns garis tiveram as férias canceladas pela empresa, sem justificativa. “Desde novembro, minhas férias estavam agendadas para 5 de janeiro. Comprei um pacote de viagem para viajar com minha família. Adiaram minhas férias para 15 de janeiro. Me mandaram assinar minhas férias no RH em 14 de janeiro, e, quando cheguei lá, falaram que minhas férias estavam canceladas.”

Edgar declarou ainda que outros funcionários com férias programadas para o mesmo período também tiveram as férias canceladas, sem nenhuma explicação.

Segundo informações passadas pelos grevistas, horas após a paralisação, funcionários que tiveram férias canceladas estão sendo ouvidos e tendo a oportunidade de remarcar as datas.



