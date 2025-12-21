Menino de 3 anos surpreende garis com gesto solidário
Ideia partiu do próprio menino durante compras com a família na zona leste da capital paulista
Um garoto de 3 anos emocionou moradores ao distribuir panetones para garis no bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. A entrega aconteceu à noite, quando o caminhão de coleta de lixo passou em frente à casa da família.
A iniciativa partiu do próprio menino, Bryan Gavassi, durante uma ida ao mercado com a mãe.
Como surgiu a ideia da criança?
Segundo Karen Gavassi, mãe de Bryan, o menino decidiu colocar vários panetones no carrinho enquanto faziam compras. Ao ser questionado, ele explicou que os presentes eram para os "amigões".
Confira o vídeo
Como foi a entrega aos garis?
À noite, Bryan aguardou a chegada do caminhão de lixo com os panetones nas mãos. Quando os garis pararam em frente à residência, ele fez questão de entregar pessoalmente os presentes.
O gesto foi recebido com sorrisos e agradecimentos por parte dos coletores, que se emocionaram com a atitude espontânea da criança.