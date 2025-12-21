Assine
EMOCIONANTE

Menino de 3 anos surpreende garis com gesto solidário

Ideia partiu do próprio menino durante compras com a família na zona leste da capital paulista

CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
21/12/2025 17:56

Menino de 3 anos surpreende garis com gesto solidário
Menino de 3 anos surpreende garis com gesto solidário crédito: Tupi

Um garoto de 3 anos emocionou moradores ao distribuir panetones para garis no bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. A entrega aconteceu à noite, quando o caminhão de coleta de lixo passou em frente à casa da família.

A iniciativa partiu do próprio menino, Bryan Gavassi, durante uma ida ao mercado com a mãe.

Como surgiu a ideia da criança?

Segundo Karen Gavassi, mãe de Bryan, o menino decidiu colocar vários panetones no carrinho enquanto faziam compras. Ao ser questionado, ele explicou que os presentes eram para os "amigões".

Como foi a entrega aos garis?

À noite, Bryan aguardou a chegada do caminhão de lixo com os panetones nas mãos. Quando os garis pararam em frente à residência, ele fez questão de entregar pessoalmente os presentes.

O gesto foi recebido com sorrisos e agradecimentos por parte dos coletores, que se emocionaram com a atitude espontânea da criança.

