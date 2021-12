Garis dançam funk enquanto coletam lixo e fazem sucesso na internet; veja

Os usuários das redes sociais comentaram sobre a empatia dos garis (foto: Reprodução/Twitter)

Um vídeo que mostra quatro garis dançando funk no Rio de Janeiro viralizou na internet. As imagens, gravadas por um morador, foram compartilhadas milhares de vezes pela espontaneidade da cena.

Na dança, um deles fazia sinal para que motoristas desviassem do caminhão de lixo, enquanto outro realizava uma coreografia com as pás. Logo depois, todos do grupo começaram a dançar e fazer passos.

Quando alguém te perguntar "o que é ser carioca?", mostre esse vídeo. %uD83D%uDE0E%u270C%uFE0F



Olha o exército laranja dando show de alegria, simpatia e muito gingado pelas ruas da cidade. %uD83E%uDDF9%uD83E%uDDE1 Esse é o nosso jeitinho de levar a vida. Né, @comlurbcomunica? %u263A%uFE0F https://t.co/Ior5x1ihrr %u2014 Prefeitura do Rio (@Prefeitura_Rio) December 19, 2021

Compartilhado no sábado no Twitter, o vídeo foi repostado pelo perfil da Prefeitura do Rio de Janeiro que disse:

"Quando alguém te perguntar 'o que é ser carioca?', mostre esse vídeo. Olha o exército laranja dando show de alegria, simpatia e muito gingado pelas ruas da cidade. Esse é o nosso jeitinho de levar a vida. ”

Os usuários da rede social comentaram sobre empatia, disseram que os garis mereciam uma “caixinha de Natal” e elogiaram a alegria dos funcionários da prefeitura.

