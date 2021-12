Rio de Janeiro e São Paulo entram em estado de atenção por chuvas fortes

(foto: AFP / Jim WATSON) As cidades de São Paulo e Rio de Janeiro entraram em estado de atenção pelas fortes chuvas na tarde deste domingo (12/12).





Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de operações. Mantenho vcs informados! %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) December 12, 2021





Nas redes sociais, o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), aconselhou que os cariocas evitem se deslocar até que a situação melhore. "Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de Operações. Mantenho vocês informados!", escreveu ele no Twitter.



Informações sobre quedas de árvores, bolsões de água e comunidades em que acionamos as sirenes! pic.twitter.com/vWyhtBkzSb %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) December 12, 2021





De acordo com o sistema de alerta da cidade, há pontos com ventos de mais de 70 km/h perto da estação meteorológica da Restinga de Marambaia. No Forte de Copacabana, na zona sul, a ventania chegou a 55 km/h.





Enquanto isso, em São Paulo, o estado é de atenção para alagamentos nas regiões central, sudeste e leste. A Defesa Civil pediu para que os paulistanos tenham cuidado nas próximas horas.