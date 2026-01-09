BH cria Dia Municipal do Gari depois de cinco meses da morte de Laudemir

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

No dia 11 de agosto de 2025, no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), o gari Laudemir de Souza Fernandes foi vítima de um homicídio que mobilizou a capital. Laudemir, que substituía um colega e havia acabado de conquistar a guarda da filha, foi morto ao ser atingido por um tiro disparado por Renê da Silva Nogueira Júnior.

Nesta sexta-feira (9/1), a Prefeitura de BH (PBH) instituiu o "Dia Municipal do Gari", que será celebrado na data de morte do coletor.

De acordo com a medida, publicada na edição desta sexta do Diário oficial do Município (DOM), a lei nº 11.950 foi sancionada pelo prefeito em exercício, Juliano Lopes, e institui a data, que será celebrada anualmente, a começar por este ano. Além de relembrar o caso de Laudemir, a data também reforça a importância dos profissionais da limpeza urbana da cidade.

Como ocorreu o crime?

A equipe de coleta de lixo trabalhava na Rua Modestina de Souza, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de BH, quando a motorista do caminhão, Eledias Aparecida Rodrigues, de 42 anos, percebeu que uma fila de carros se formava atrás do veículo. Para liberar a passagem, ela decidiu manobrar, permitindo que os motoristas seguissem adiante, entre eles Renê da Silva, que conduzia um carro da marca BYD.

De acordo com depoimentos, a motorista e os garis acenaram para Renê, dizendo “vem, vem, pode vim (sic)”, em sinal de que havia espaço para ele passar. Nesse momento, o suspeito teria abaixado a janela e gritado para a condutora que se alguém encostasse em seu veículo ele iria matar a pessoa. Ele então pegou uma arma, apontou para Eledias e ameaçou "dar um tiro na cara" dela.

O gari Tiago Rodrigues se colocou entre os dois, tentando intervir: "Você vai dar um tiro na mulher trabalhando? Vai matar ela dentro do caminhão?", questionou. Renê seguiu com o carro sem encostar no caminhão e parou alguns metros à frente. Saiu do veículo armado, mas deixou o carregador cair. Depois de recolhê-lo, engatilhando novamente a pistola, efetuou um disparo, que atingiu Laudemir no abdômen.

O tiro acertou o lado direito das costelas e saiu pelo lado esquerdo. Laudemir foi levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, na Grande BH, mas morreu momentos depois por hemorragia interna. No local do crime, foi recolhido um projétil intacto de munição calibre .380.

Naquele dia, Laudemir substituía um colega afastado por lesão. Ele normalmente trabalhava na rota que atende o Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH. A motorista, em depoimento judicial ao qual o Estado de Minas teve acesso, contou que ele atuava há dez anos na empresa e que havia acabado de conquistar a guarda da filha. Disse ainda que Laudemir estava ansioso para terminar o turno e chegar em casa antes das 18h, horário em que o Conselho Tutelar faria uma visita de vistoria à nova moradia da menina.

Renê é investigado pelos crimes de ameaça e homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Segundo a polícia, três testemunhas o reconheceram.

