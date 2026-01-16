4 refúgios em Minas para fugir do hype de Lavras Novas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Para quem busca o charme das montanhas de Minas Gerais, mas quer fugir da agitação que tomou conta de Lavras Novas, a região de Ouro Preto e Mariana guarda refúgios igualmente encantadores. Estes distritos e vilarejos oferecem uma experiência autêntica, combinando natureza exuberante, história preservada e a tradicional hospitalidade mineira, sem a superlotação.

Se a ideia é desacelerar e aproveitar a tranquilidade, explorar essas alternativas é o caminho ideal. Cada local tem sua própria identidade, com pousadas aconchegantes, cachoeiras e uma rica gastronomia local. Descubra cinco destinos que prometem uma imersão na verdadeira essência mineira.

1. São Bartolomeu

Conhecido como a "terra do doce", este distrito de Ouro Preto é um paraíso para os amantes da gastronomia. O vilarejo é famoso pela produção artesanal da goiabada cascão, uma tradição que se tornou patrimônio cultural. As ruas de pedra e a histórica Igreja Matriz completam o cenário histórico.

Às margens do Rio das Velhas, São Bartolomeu também oferece prainhas de água doce, perfeitas para um descanso em dias quentes. É o destino ideal para quem busca uma combinação de cultura, sabor e contato com a natureza em um ritmo mais lento e contemplativo.

2. Santo Antônio do Leite

Com um ambiente bucólico e uma forte veia artística, Santo Antônio do Leite atrai visitantes que procuram inspiração e sossego. O distrito, também pertencente a Ouro Preto, é lar de diversos ateliês e artesãos, onde é possível encontrar peças únicas de decoração, mobiliário e arte.

A paisagem é marcada por morros e matas, ideal para caminhadas leves e passeios a cavalo. A simplicidade charmosa de suas pousadas e restaurantes torna o local um convite para se desconectar da rotina e apreciar a vida no campo.

3. Santa Rita Durão

Este distrito de Mariana é um mergulho profundo na história do Ciclo do Ouro. Terra natal de Frei José de Santa Rita Durão, autor do poema épico “Caramuru”, o vilarejo preserva uma atmosfera de tempos passados com suas construções antigas e a tranquilidade de suas ruas.

Além do apelo histórico, a região é cercada por belezas naturais, incluindo o Parque Estadual do Itacolomi e cachoeiras de fácil acesso. É a escolha perfeita para quem gosta de aliar conhecimento, aventura e paisagens deslumbrantes.

4. Cachoeira do Campo

Com uma estrutura um pouco maior que os demais vilarejos, Cachoeira do Campo é um dos principais distritos de Ouro Preto. O distrito abriga a Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, considerada uma das igrejas mais antigas do Brasil.

A localização estratégica, próxima a outras atrações da região, faz do distrito uma ótima base para explorar a Estrada Real. O local equilibra a conveniência de alguns serviços com a tranquilidade de uma cidade histórica do interior.

