Sua casa segura: 7 dicas para proteger o imóvel de chuvas fortes

Infiltrações, goteiras e alagamentos podem ser evitados com medidas simples; veja o que revisar em calhas, telhados e ralos antes do temporal chegar

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
20/01/2026 17:56

Sua casa segura: 7 dicas para proteger o imóvel de chuvas fortes
Chuvas intensas exigem atenção redobrada com a estrutura do imóvel para evitar danos como goteiras e infiltrações, protegendo o patrimônio. crédito: Freepik

A emissão de alertas para chuvas intensas em diversas regiões do Brasil acende um sinal de atenção para a segurança dos imóveis. Antes que o temporal chegue, algumas medidas preventivas e simples podem evitar grandes prejuízos, como infiltrações, goteiras e até alagamentos, garantindo a proteção da sua casa e a tranquilidade da sua família.

Pequenas revisões na estrutura e organização do imóvel fazem toda a diferença. Confira a seguir um guia prático com sete ações essenciais para se preparar para os temporais e evitar surpresas desagradáveis.

7 dicas para proteger o imóvel de chuvas fortes

  1. Limpe calhas e ralos
    Mantenha calhas, rufos e ralos sempre limpos. O acúmulo de folhas e sujeira bloqueia a passagem da água, causando transbordamentos que podem levar a infiltrações nas lajes e paredes. Uma limpeza simples antes do período chuvoso evita grandes dores de cabeça e reparos caros.

  2. Inspecione o telhado
    Faça uma verificação cuidadosa do telhado. Telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar são convites para goteiras e vazamentos. Se identificar algum problema, providencie o reparo imediato. A manutenção preventiva é sempre mais barata que consertar os estragos depois da chuva.

  3. Verifique a vedação de portas e janelas
    Cheque a vedação de portas e janelas. Com o tempo, borrachas e selantes ressecam, criando frestas por onde a água da chuva, empurrada pelo vento, pode entrar. Aplicar silicone ou trocar os componentes de vedação é uma solução rápida e eficaz para manter a casa seca.

  4. Pode árvores e galhos próximos
    Pode árvores e galhos muito grandes ou que pareçam frágeis, especialmente aqueles que estão sobre o telhado ou perto da fiação elétrica. Ventos fortes podem derrubá-los, causando danos sérios à estrutura do imóvel e interrupções no fornecimento de energia.

  5. Proteja os aparelhos eletrônicos
    Em caso de tempestades com muitos raios, retire os aparelhos eletrônicos da tomada para protegê-los de descargas elétricas. As variações bruscas de tensão na rede podem queimar televisores, computadores, geladeiras e outros equipamentos de alto valor.

  6. Recolha objetos de áreas externas
    Organize as áreas externas. Móveis leves, vasos, ferramentas e outros objetos soltos no quintal ou na varanda podem ser arremessados pelo vento, quebrando vidraças ou danificando o patrimônio. Guarde tudo o que for possível em um local abrigado.

  7. Prepare um kit de emergência
    Tenha sempre à mão um kit básico de emergência com lanternas, pilhas, velas, um estojo de primeiros socorros e água potável. Apagões podem ocorrer durante temporais, e estar preparado ajuda a atravessar a situação com mais segurança e conforto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

